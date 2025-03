Tiene 22 años, es mamá y se dedica a la robótica mientras trabaja en un taller mecánico

Quiso elegir una carrera que le gustara pero que además le permitiera mantenerse cerca de su hogar, mientras criaba a su beba que apenas tenía un año de vida cuando ella salió del Secundario.

Madre soltera, Camila Lucero contó con el apoyo incondicional de su papá y nunca dejó de trabajar en la parte administrativa del taller mecánico familiar a la par de llevar al día las materias en una carrera dominada por los hombres.

La robótica también es cuestión de mujeres

Como Camila, cada vez hay más mujeres que estudian esta especialidad de la robótica -sea técnica o universitaria- que tiene predominio masculino.

En la UNCuyo, sin ir más lejos, el crecimiento de ingresantes féminas a la carrera de Ingeniería en Mecatrónica es sostenido desde el 2022 a la actualidad.

Hace 3 años había 5 mujeres y 30 varones estudiando, mientras que hasta diciembre pasado eran 26 las chicas y 91 chicos interesados en el mundo de la robótica y la automatización de procesos electromecánicos que hoy se considera una disciplina de alta demanda laboral.

Camila Lucero técnica en mecatrónica en el taller mecánico donde trabaja.jpg En el taller mecánico familiar adonde trabaja, Camila quiere aplicar sus conocimientos en robótica. Foto: Gentileza Camila Lucero

Los datos fueron aportados por Eduardo Iriarte, director de carrera en Ingeniería en Mecatrónica de la UNCuyo. "Hemos tenido un enorme crecimiento de la carrera en los últimos años, tanto hombres como mujeres que cada vez se interesan más", sostuvo.

Camila quiere meterse en la industria automotriz

La mecatrónica combina los campos de la mecánica, la electrónica, la informática y control automático para diseñar y desarrollar sistemas inteligentes y automatizados que puedan aplicarse en sectores como la robótica, la industria automotriz, la manufactura y la automatización de procesos.

En palabras simples, el académico de la UNCuyo Iriarte resumió: "Cualquier aparato que tenga mecanismos, motores, microprocesadores, entre otros sistemas, son abarcados por la mecatrónica".

Y ofreció los ejemplos típicos de robots, o los drones, las prótesis robotizadas o las máquinas industriales donde el avance de la IA (Inteligencia Artificial) cumple un rol fundamental.

Mujeres en el mundo de la robótica - Mecatrónica.jpg La mecánica, la informática, la electrónica y otras disciplinas abarca la mecatrónica para aplicar en el mundo de la robótica y la industria.

Para su practica profesional con la que alcanzó el título, Camila Lucero diseñó junto a su compañero Cristian Pérez una cinta de producción integral, o sea una máquina de embalaje automatizada para la industria que ahorra tiempo y dinero en el proceso de fabricación de productos.

Camila Lucero egresada de Técnica en Mecatrónica.jpeg Camila tuvo su festejo de egreso en el que participaron sus amigas Yanina Lucas y Karin Siri, en La Consulta. Foto: Gentileza Camila Lucero

A Camila le atrae mucho la mecánica del automotor, y se enfoca en la parte de programación ligada al funcionamiento de los vehículos. Es que ese es su mundo.

"Trabajo en la parte administrativa del taller de GNC de mi familia, me encanta el tema de los autos", confirmó en diálogo con Diario UNO.

Cambio de paradigma en carreras como la mecatrónica

Miguel Morón, coordinador de la tecnicatura en Mecatrónica en el IESVU 9-015 (Instituto de Educación Superior del Valle de Uco), se mostró entusiasmado al haber concluido sus estudios la primera mujer desde que se creó la carrera, hace más de 15 años.

"Es un orgullo para la institución que podamos tener una egresada mujer, ya que demuestra el cambio generacional que se está dando en la sociedad", declaró Morón y completó: "Se ve el cambio de paradigma de que solo son carreras duras y exclusivas de hombres, se está dando todo lo contrario".

En este sentido, la flamante y joven técnica Camila Lucero asegura que "nunca sentí discriminación ni nada por el estilo, ni por parte de mis compañeros ni de los profesores, nunca fueron machistas conmigo". Lo dice ella que, además de trabajar en un taller mecánico también es docente en la escuela secundaria técnica donde se recibió en La Consulta.

La robótica como salida laboral

Para reafirmar la tendencia en el mundo de la robótica, este año el instituto de La Consulta tiene 2 mujeres cursando segundo año y 4 ingresantes en mecatrónica. "El egreso de Camila nos inspira un futuro con mayor equidad en la industria y el agro para el Valle de Uco", opinó el coordinador de esta tecnicatura del IESVU 9-015.

Camila quiere seguir perfeccionándose y no descarta hacer la carrera universitaria de Ingeniería en Mecatrónica en la UNCuyo. Pero para ello habrá tiempo.

"Ahora estoy recién recibida, no pienso mucho en eso pero sí quiero seguir estudiando, me gusta mucho aprender, me interesa la programación ligada a lo automotriz", dijo y concluyó: "En definitiva, busco darle un mejor futuro a mi hija".