La impresionante trayectoria de Magdalena Pesce, la mujer que ofrece nuestros vinos al mundo

Ella se confiesa muy orgullosa y agradecida por este premio, que abre muchas puertas para lograr los objetivos que se propone WofA.

Magdalena quiso compartir con Diario UNO su experiencia en esta entidad, que comenzó allá por el 2009, cuando llegó de Europa sin tener demasiada experiencia en el sector vitivinícola, pero impulsada por la convicción de tener mucho por hacer en la promoción del vino argentino a nivel mundial.

Quién es Magdalena Pesce

Desde el 1 de enero de 2021, Magdalena Pesce es la Gerenta General de WofA, organismo en el que anteriormente era responsable del área de Marketing y Comunicaciones.

Pero Magdalena es más que eso. Es mamá de un niño de 7 años, y tiene una larga historia en la vida empresarial, que la remonta a la época en la que terminó su licenciatura y viajó a Europa, en 2004.

Magdalena Pesce ok.jpg

La responsable de WofA cuenta que en aquel momento se fue a vivir a Inglaterra, y comenzó a dar sus primeros pasos, casi sin darse cuenta, en el mundo del vino. Trabajó como asistente de Marketing en Oddbins Wine Merchants, un retailer muy importante dedicado a la comercialización de este producto. Sin embargo, su búsqueda de nuevas experiencias la llevó a levantar vuelo nuevamente.

Esta vez, su destino fue Valencia, España. Allí ingresó, en el 2005, a Sáez Merino Textile como jefa de Departamento de Marcas Blancas de la firma. Esta experiencia fue más larga y enriquecedora que su anterior destino europeo y la llevó a viajar por Hong Kong y China, países en los que la empresa tenía sus centros de producción.

Pero en el 2008, una situación ajena a sus propias decisiones de vida, la llevó a tener que movilizarse nuevamente. La empresa en la que trabajaba quebró.

"Me plantee la posibilidad de quedarme, pero ya llevaba 5 años fuera de mi país y quise volver". Así lo hizo y cuando regresó, se encontró con que debía empezar de nuevo, pero esta vez entre su gente, en Mendoza.

"Por intermedio de amigos, me enteré de que en WofA había una vacante. Yo no podía acreditar una experiencia sólida en el sector vitivinícola, pero sí en otros sectores, por eso me animé",

Su intento dio buenos frutos y desde ese momento, comenzó a formar parte de la entidad a la que hoy representa.

Magdalena recuerda que su comienzo en WofA fue fuerte. En el 2009 debió hacerse cargo de la promoción del vino argentino en Estados Unidos, país en el que se realizan 80 eventos al año con esta finalidad. "Me la pasé viajando y aprendiendo, tuve compañeros y compañeras muy piolas, que me ayudaron y me aportaron mucha de su propia experiencia".

Por otra parte, siente que su compromiso fue aún mayor porque en sus manos habían depositado una gran responsabilidad: colaborar con la promoción de toda una industria nacional y la más importante del lugar al que pertenecía.

Ya en el 2013, toda la expertise que demostró durante los primeros cinco años en WofA decantaron en su ascenso a Gerenta de Marketing y Comunicaciones. El departamento es clave en esta institución, porque es el que se encarga de diseñar los planes de difusión y las campañas de promoción del vino a nivel mundial. Luego, y a raíz de su gran desempeño, fue designada gerenta General de WofA, en reemplazo de Mario Giordano.

El vino y las mujeres

Magdalena destaca su relación con sus compañeras, ya que en WofA, las mayoría son mujeres. "Somos 16 personas en total las que manejamos y que integramos Wines of Argentina. De estas, 10 somos mujeres. Para mi esto es un gran logro, y todas tratamos de impulsar a las compañeras que vienen detrás". La gerenta explicó que, si bien esta es una característica específica de la institución a la que ella pertenece, no es algo habitual en el mundo del vino. Aunque las mujeres han alcanzado logros, como el suyo propio o el de Patricia Ortiz, quien está al frente de Bodegas de Argentina, aún este campo es en su mayoría, ocupado y manejado por varones.

"Por esto, tener el reconocimiento de embajadora de la Marca País, es muy relevante, es un premio que en Mendoza aún no se lo habían otorgado a ninguna mujer. Yo comparto este tipo de logros con mis compañeras, porque unas y otras nos respaldamos en nuestra carrea, es un compromiso entre nosotras", destacó y agregó "Hemos logrado que haya más visibilización del trabajo que hacemos las mujeres en el mundo del vino, pero todavía nos queda mucho por hacer"