Felipe Prisco y la moda de alta costura a sus 19 años: "No son vestidos para ser vendidos, son obras de arte"

Felipe comenzó a los 13 años a coser con su abuela, creando bolsos y pijamas para financiar su marca de moda. Hoy, con 19, es diseñador de alta costura. Foto: Gentileza Florencia Molina

Desde cortar pequeños retazos durante la pandemia para vender sus primeros bolsos por redes sociales, hasta producir pijamas a los 16 y recorrer los comercios de su pueblo para reunir el capital de su primera marca, su trayectoria sintetiza una audacia sin vértigo ni prejuicios.

Es el relato de un chico que transformó las extensas jornadas entre la escuela y el taller en pasarelas porteñas junto a figuras como Ingrid Grudke, y que entiende la alta costura no como un negocio sino como una trinchera de arte, memoria y búsqueda espiritual.

La pasión por la moda en un rincón de la casa de la abuela

Con apenas 13 años, Felipe Prisco pasaba las tardes en la casa de su abuela Nancy. Allí, entre muebles familiares, descansaba una máquina de coser antigua que solo se usaba para arreglos domésticos.

Fascinado por saber cómo funcionaba ese artefacto, un día apareció con hilos y retazos comprados por internet y le dijo a su abuela: "Quiero que me enseñes a coser". Ninguno de los dos era experto pero comenzaron a explorar juntos el oficio.

Lo que empezó como un pasatiempo de los viernes de aislamiento en pandemia -acompañado por su prima y empujado por la meta de llevar una tela nueva cada semana- pronto lo desbordó. Felipe supo que el diseño de modas no era un pasatiempo: era lo que quería hacer todos los días de su vida.

Gracias a la máquina de coser de su abuela Nancy Rodríguez es como Felipe Prisco descubre su pasión por la moda. Foto: Gentileza Felipe Prisco

Con el comercio paralizado y las tiendas de telas cerradas por la pandemia, la falta de insumos se transformó en su primera prueba de ingenio comercial.

Felipe comenzó a juntar pequeños retazos y a ensamblarlos en combinaciones de autor para fabricar bolsos. Al publicarlos en sus redes sociales, la respuesta fue inmediata. A los usuarios no solo les atraía la originalidad del producto sino también el quiebre de ver a un adolescente al frente de la confección.

Al año siguiente, para su cumpleaños 14, su abuela le regaló su primera máquina de coser: un modelo pequeño y tradicional de uso hogareño que aún conserva y funciona. Con esa herramienta y una dosis inagotable de aprendizaje autodidacta -a fuerza de tutoriales, cursos virtuales y el método incansable de probar y equivocarse-, Felipe dio sus primeros pasos en la moda femenina.

Una de las 25 modelos que desfiló para Felipe Prisco es Ariadna Di María. Foto: Gentileza Florencia Molina

El desfile que marcó su primer escalón a la fama

El dinero de esas primeras ventas le confirmó que había encontrado una voz propia pero su ambición apuntaba más alto: quería una marca de ropa de autor con su propio nombre. Consciente de los límites económicos familiares, asumió el desafío por cuenta propia con sólo 16 años.

"Empecé a hacer pijamas, los producía en mi casa y los vendía en locales de mi pueblo. De esta forma empecé a juntar dinero, vendí un montón de pijamas hasta que junté el dinero que necesitaba para crear mi propia firma, Felipe Prisco", relata el joven diseñador de moda en esta entrevista con Diario UNO.

La última colección del joven diseñador mendocino reflexiona sobre la espiritualidad y cada creación es para él una obra de arte. Foto: Gentileza Florencia Molina

Ya con su marca formalizada, Felipe Prisco, creó su primera colección propia mientras repartía sus horas entre la escuela secundaria y el trabajo frente a la máquina de coser. Lanzó una serie de chalecos urbanos de corte soberbio y elegante que se convirtieron en un fenómeno de ventas, otorgándole una visibilidad inédita más allá de su San Martín natal.

El estilo de Felipe, aunque enfocado al principio en prendas urbanas femeninas, insinuaba la distinción de la alta costura. La repercusión en redes sociales creció a tal punto que a los 17 años recibió su primera convocatoria para formar parte de un desfile en Buenos Aires.

Hace dos años Felipe participó en un desfile en Buenos Aires y la modelo Indrig Grudke vistió uno de sus diseños. Foto: Gentileza Felipe Prisco

Ese viaje acompañado por sus padres marcó un punto de inflexión: en su debut sobre la pasarela porteña contó con el apoyo de la modelo Ingrid Grudke, quien lució sus vestidos por primera vez. Y a partir de allí llegarían nuevos desfiles de envergadura, entre ellos una producción en el Hotel Hilton de Puerto Madero a la que asistieron celebridades y figuras de la moda argentina.

La moda como búsqueda espiritual del arte

La demanda por vestidos de egresadas, quinceañeras y novias terminaron de encaminar su carrera hacia la alta costura a medida, el terreno donde siente que su lenguaje expresivo alcanza la mayor plenitud.

Hoy, con 19 años, Felipe Prisco sintetiza en su trabajo la exigencia artesanal y una profunda búsqueda conceptual. Aunque mantiene una intensa actividad comercial atendiendo a clientas en su atelier de San Martín, en la Ciudad de Mendoza y en Buenos Aires, reserva un lugar central para las colecciones de pasarela, a las que concibe no como diseños para la venta sino como obras de arte únicas.

"Las prendas que diseño para las colecciones conceptuales no se venden; quedan guardadas como piezas artísticas. Hablan de vivencias personales, de la conexión espiritual y de la búsqueda interna", reflexiona el diseñador.

El diseño de este top y falda de Felipe Prisco requirió bordar a mano más de 2.000 plumas. Foto: Gentileza Florencia Robles

Y así lo dejó expuesto en su quinto y más ambicioso desfile que realizó hace una semana en un escenario patrimonial, la sala Elina Alba del ex Banco Hipotecario, donde conjugó el arte de la moda con una orquesta de cámara en vivo -integrada por 14 jóvenes músicos- e intervenciones vocales a cargo de 4 cantantes líricos.

Es que toda esa búsqueda autodidacta y ese recorrido de autogestión alcanzaron su punto cumbre en ese desfile del sábado 31 de octubre producido íntegramente bajo su visión junto a Victoria Gazul (del proyecto UEST) y que el propio Felipe Prisco define como el sueño más importante de su trayectoria.

Regina Mathon es modelo e influencer, además de ser vecina, amiga y partner en proyectos de Felipe Prisco. Foto: Gentileza Felipe Prisco

El sueño de un desfile performático que se hizo realidad

Más que un desfile convencional, la velada se estructuró como una experiencia teatral e inmersiva que involucró a más de 55 personas en el backstage. La ambientación simuló una casa abandonada intervenida con telas blancas sobre muebles y sillas, funcionando como una metáfora visual de la mente y la espiritualidad olvidada.

Sobre ese escenario patrimonial, 25 modelos elegidas mediante un casting performático lucieron piezas conceptuales donde la corsetería artesanal y los detalles contemporáneos en el vestuario, make up, zapatería y accesorios capturaron la atención de los asistentes.

La intención de Felipe Prisco con esta colección de alta costura que presentó y que le llevó medio año de desarrollo fue hablar sobre la reconexión espiritual y el trascender.

Las colecciones que diseño tienen una connotación personal, suelen contar algo que me ha sucedido en la vida. Las colecciones que diseño tienen una connotación personal, suelen contar algo que me ha sucedido en la vida.

Felipe Prisco nació y vive en San Martín. Allí tiene su atelier pero también viaja a la capital mendocina y a Buenos Aires para atender a sus clientas. Foto: Gentileza Felipe Prisco

Su camino -que combina técnicas tradicionales de confección con la osadía del arte adolescente y la dedicación a bordados de miles de plumas aplicadas a mano- cuenta con la colaboración constante de la estilista Pía Cadús y su amiga y modelo predilecta Regina Mathon.

Y refleja el espíritu de un joven que desde el interior de Mendoza y a su corta edad convirtió la constancia, la audacia comercial y el amor por el detalle en un sello inconfundible de la alta costura argentina.