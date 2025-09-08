Inicio Elecciones
Elecciones 2025

Elecciones en Buenos Aires: Hechos y Somos Buenos Aires tuvieron su cosecha más allá de la polarización

Sectores del PRO, la UCR, el PJ y la Coalición Cívica armaron sus frentes fuera de las estructuras y sumaron unas 15 bancas en las elecciones en Buenos Aires

Por UNO
Elecciones en Buenos Aires. Hechos

Elecciones en Buenos Aires. Hechos, una de las fracturas del PRO en Buenos Aires, liderado por el intendente de San Nicolás, Sebastián Passaglia.

El nuevo espacio Hechos, un sector del PRO que no quiso irse con Milei y creó el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, tuvo un debut muy promisorio en las elecciones bonaerenses al conseguir tres bancas en los comicios legislativos.

Tras su alejamiento del PRO en rechazo al acuerdo con La Libertad Avanza (LLA), los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, dirigente con peso en la Segunda Sección electoral, crearon la agrupación Hechos y con ese sello obtuvieron casi el 30 por cientos de los votos y tres de las 11 bancas en juego.

Somos Buenos Aires tendrá 6 bancas

Somos Buenos Aires
Somos Buenos Aires reunió a radicales y referentes de la Coalición Cívica.

Somos Buenos Aires reunió a radicales y referentes de la Coalición Cívica.

También hizo su debut una nueva alianza conformada por radicales, peronistas, Coalición Cívica y ex macristas, denominada Somos Buenos Aires, que tendrá 6 bancas de la UCR y tres ‘lilitos’.

Por lo tanto, en un contexto de fuerte polarización en la Cámara de Diputados entre el peronismo y LLA, los bloques del medio tendrán un rol central como árbitros entre el oficialismo y los libertarios.

La Izquierda, por su parte, renovó sus dos bancas y tuvo un crecimiento en varios distritos.

Temas relacionados:

Te puede interesar