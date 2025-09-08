Nuevos frentes hicieron su debut en las elecciones en Buenos Aires y serán los “árbitros” entre quien polarizaron los votos: el oficialismo de Axel Kicillof y los libertarios. También serán determinantes para el quórum en la cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
Elecciones en Buenos Aires: Hechos y Somos Buenos Aires tuvieron su cosecha más allá de la polarización
Sectores del PRO, la UCR, el PJ y la Coalición Cívica armaron sus frentes fuera de las estructuras y sumaron unas 15 bancas en las elecciones en Buenos Aires