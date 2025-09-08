Elecciones en Buenos Aires: Hechos y Somos Buenos Aires tuvieron su cosecha más allá de la polarización

El nuevo espacio Hechos, un sector del PRO que no quiso irse con Milei y creó el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, tuvo un debut muy promisorio en las elecciones bonaerenses al conseguir tres bancas en los comicios legislativos.

Tras su alejamiento del PRO en rechazo al acuerdo con La Libertad Avanza (LLA), los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, dirigente con peso en la Segunda Sección electoral, crearon la agrupación Hechos y con ese sello obtuvieron casi el 30 por cientos de los votos y tres de las 11 bancas en juego.