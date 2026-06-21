El país de América Latina que perdió más de la mitad de su territorio

Este acuerdo puso fin a la guerra, pero también significó un duro golpe para el país. México se vio obligado a entregar alrededor de 2,4 millones de kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a poco más de la mitad de su territorio de entonces, a cambio de una compensación económica de 15 millones de dólares. La firma del tratado marcó el cierre de un conflicto que había dejado profundas heridas políticas, económicas y sociales.

Cómo México perdió cerca de la mitad de su territorio en el siglo XIX

La derrota mexicana transformó para siempre el mapa de la región. Más allá de la pérdida territorial, el conflicto redefinió la relación entre México y Estados Unidos y se convirtió en un episodio fundamental para comprender la historia de ambos países.

Sin embargo, las tensiones entre ambos países se remontaban a varios años antes. Uno de los factores clave fue la situación de Texas, una región que pertenecía a México pero que había recibido una creciente cantidad de colonos provenientes de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, surgieron diferencias políticas y culturales que desembocaron en un movimiento separatista.

En 1835 comenzó la rebelión texana. Entre las causas del conflicto se encontraba el rechazo de muchos colonos estadounidenses a las leyes mexicanas, incluida la abolición de la esclavitud. La independencia de Texas y su posterior anexión a Estados Unidos agravaron las tensiones entre ambos países y sirvieron como detonante de la guerra que estallaría años más tarde.