El gobierno presentó un recurso en la Corte para levantar la suspensión de la reforma laboral

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Desde el Ejecutivo cuestionan la decisión judicial al considerar que ese tribunal carece de competencia para intervenir sobre una ley de alcance nacional. En ese sentido, sostienen que la intervención de la Corte es necesaria para unificar criterios en un conflicto que ya se ramifica en distintas jurisdicciones.

La ofensiva judicial se produce en medio de una fuerte tensión con el sindicalismo y en un escenario de creciente litigiosidad en torno a la reforma, cuyo futuro quedó condicionado tras la suspensión parcial dictada a fines de marzo.

Con el per saltum, el Gobierno busca acelerar los tiempos procesales y recuperar la vigencia de una de sus iniciativas económicas más relevantes, mientras se define su constitucionalidad en el máximo tribunal.