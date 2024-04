El coordinador del Paso Cristo Redentor calificó como "muy particular" la forma de atención de los chilenos

paso cristo redentor paso a chile roque carranza horcones 3.jpg La espera en el complejo Roque Carranza, en Horcones, durante la mañana fue de 45 minutos.

►TE PUEDE INTERESAR: El regreso de los argentinos se agilizó en el Paso Cristo Redentor y solo hay 30 minutos de demora

Señaló que desde las 0 de este martes hasta media mañana pasaron 6.600 personas con demoras de 30 minutos. "Anoche tuvimos 4 horas de demoras en una franja horaria de 4 horas que se debió a que los turnos de los servicios se reducen y en ese horario recibimos los tours de compras y los colectivos".

Optimización de sistemas en el Paso Cristo Redentor

Báscolo dijo que trabajan con las autoridades chilenas para "complementar los sistemas. Nosotros instrumentamos a fines del año pasado el levantamiento del formulario de la exportación temporaria del auto y el soporte papel ya no hace falta".

Destacó que en los pasos que pertenecen al Mercosur en Argentina trabajan para modernizar los sistemas y el cruce de personas de un país a otro, "pero en Chile tienen otros criterios de trabajos. Son muy exhaustivos y muy meticulosos para atender el movimiento fronterizo. A veces no tiene sentido, hubo un caso de una persona que lo tuvieron 40 minutos para ver el origen de un medicamento que llevaba para su hijo".

paso cristo redentor paso a chile los libertadores 3.jpg En el inicio del fin de semana súper largo se registraron demoras de más de 10 horas para cruzar a Chile.

►TE PUEDE INTERESAR: El cruce a Chile demandó hasta 10 horas y el ingreso por el Paso Cristo Redentor sólo 90 minutos

"Creo que la forma de atención de los chilenos a Argentina es muy particular", deslizó el coordinador del paso internacional, y agregó: "Lo que nosotros tratamos de hacer es que el regreso sea con una muy buena atención".

Destacó que se realizan periódicamente reuniones con las autoridades chilenas. "Fijamos un plan de trabajo y establecimos un seguimiento de las metas y objetivos que nos proponemos para ver cuál es el estado de avance. En la próxima reunión vamos a sacar conclusiones y el estado para estas medidas de facilitaciones fronterizas que propusimos tanto para camiones como para los turistas que viajan a Chile o regresan".

Ante la efectividad de estas reuniones, Báscolo expresó que de 10 puntos que fijan mejorar se logra el 50% y se trabaja para seguir avanzando. "Después nos encontramos con que Chile tiene su propia política de país. Ellos están preocupados y controlan lo que ingresa, sobre todo el servicio agrícola ganadero porque tienen un status sanitario que le permite mantener sus mercados dentro de los tratados de libre comercio, y son muy exhaustivos", agregó.

La función del "papelito" para Gendarmería en Punta de Vacas

Hace tiempo que existen quejas por las demoras que se registran luego de la aduana en Horcones, cuando en Punta de Vacas hay que entregar un papel a Gendarmería para poder continuar el viaje.

Justo José Báscolo señaló que en este momento no se realiza ese trámite: "Para esta contingencia Gendarmería no está exigiendo ese control de barreras. Estamos verificando a la salida del centro de frontera que todas las personas que ingresen al país no hayan obviado ninguno de los trámites ante los organismos del control integrado".

paso cristo redentor uspallata 3.jpg Sobre la ruta 7 en la alta montaña Gendarmería también realiza controles. Imagen ilustrativa. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

►TE PUEDE INTERESAR: Funcionario de Cornejo apuntó contra la "excesiva burocracia" chilena por las demoras en el Paso

Pero explicó cuál es la función de este trámite que genera demoras sobre la ruta 7 para quienes viajan hacia Mendoza. Dijo que al tener los complejos aduaneros más alejados de la frontera, "muchos vehículos no salen del país y que van hasta el Cristo Redentor o hasta Las Cuevas, y con los que ingresan de Chile a Argentina pueden darse actividades delictuales en el traspaso de mercaderías y personas en esa zona gris entre el límite hasta los centros de fronteras".

Detalló que ese famoso "papelito" que hay que entregarle al gendarme "responde a instrumentar alguna medida de seguridad que garantice mitigar un poco la actividad delictiva".

En cuanto a los controles selectivos de vehículos que se realizan a quienes regresan del fin de semana largo, dijo que están casi centrados en los tours de compras para verificar que no pasen elementos con el objetivo de la comercialización. "Los controles son selectivos, pero los que se hacen son en profundidad".

Dijo que "no hubo grandes dificultades en ese sentido ya que el turista no va a comprar para vender, sino que compra cosas que que le hacen falta".