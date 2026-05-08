PARTIDO COALICIÓN CÍVICA ARI DISTRITO MENDOZA – CONVOCATORIA A ASAMBLEA PROVINCIAL ORDINARIA

El Presidente de la Mesa Ejecutiva Provincial del partido Coalición Cívica ARI Mendoza, Sr. Marcos Quattrini, convoca a Asamblea Provincial Ordinaria para el día 23 de mayo de 2026, en primera convocatoria a las 8:00 horas y en segunda convocatoria a las 9:00 horas, a realizarse en forma presencial en el domicilio sito en Barrio Las Cortaderas, Severo del Castillo 1520, MA C5, departamento de Guaymallén, conforme a lo resuelto por la Mesa Ejecutiva Provincial y de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica vigente, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Lectura y consideración del acta anterior. 3) Tratamiento y aprobación de la subsanación y nueva redacción del artículo 39 de la Carta Orgánica partidaria. 4) Tratamiento y corrección de errores materiales y adecuación de los artículos 14 y 24 de la Carta Orgánica partidaria. 5) Adecuación y subsanación de la denominación y designación partidaria conforme al texto ordenado de la Carta Orgánica. 6) Autorización a las autoridades correspondientes para realizar las presentaciones ante la Justicia Electoral. La Asamblea sesionará válidamente conforme a los quórums establecidos en la Carta Orgánica vigente.

Publicado el dìa: 08/05/2026.-