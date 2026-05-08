EDICTO: GOODENERGY SRLC/ LOMBARDI DEBORA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) - Expte N° 101230

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 del Departamento Judicial de la ciudad de La Plata, sito en calle13 e/ 47 y 48 de La Plata a cargo del Dr. Vicente Santos Atela. Juez, en los autos “GOODENERGY SRLC/ LOMBARDI DEBORA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) Expte N° 101230” cita a “LA VICTORIA POLO CLUB S.A.S.” CUIT 30-71814816-9, mediante edictos que se publicarán por dos (2) días en el Boletín Oficial y en el Diario “UNO” de la Provincia de Mendoza, a fin de que dentro del plazo de treinta (30) días comparezca a hacer valer sus derechos en el presente juicio, bajo apercibimiento de nombrar un Defensor de Pobres y Ausentes para que lo represente (arts.53 inc.5 y 681 CPC).-