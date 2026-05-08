EDICTO: PELLEGRINO ANTONIO C/ JOHN A. WALKER SACIA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - AUTOS N° 282.704

AUTOS N° 282.704 CARATULADOS “PELLEGRINO ANTONIO C/ JOHN A. WALKER SACIA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”,IA P/SR. JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE GESTIÓN ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL , en los autos N° 282.704 caratulados “PELLEGRINO ANTONIO C/ JOHN A. WALKER SACIA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA a los terceros interesados, la siguiente resolución: “Mendoza, 25 de Febrero de 2026. VISTOS: Los autos arriba caratulados, llamados a dictar sentencia y de los que, RESULTA:… I. Hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. ANTONIO PELLEGRINO. En consecuencia, declarar la adquisición del derecho real de dominio en un 100% a su favor, sin perjuicio del derecho de terceros, en virtud de haber operado a su respecto la prescripción adquisitiva del citado derecho real sobre el AUTOMOTOR marca marca IKA TORINO 380W, dominio XON-746 (dominio anterior M0066009), fijando como fecha de cumplimiento del plazo de prescripción el día 19 de Noviembre de 2019. II.- Imponer las costas en el orden causado. III.- Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto se aporten pruebas respecto de la base necesaria para proceder a su cálculo. IV. (…) OFÍCIESE. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a las partes y profesionales actuantes por CÉDULA a los domicilios reales y legales según corresponda, a los posibles terceros interesados por EDICTOS y a las Sra. Defensora Oficial con remisión de los presentes. Datos de Inscripción: automotor IKA TORINO 380W, dominio XON746 (dominio anterior M0066009). REGISTRO SECCIONAL NRO. 13018 – MENDOZA N° 11. Titular Registral: JOHN A. WALKER S.A.C.I.A CUIT 30534633269.