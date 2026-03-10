EDICTO: PONCE VIVIANA ROSANA ALEJANDRA Y PONCE ARMENTANO BASTIAN CALEB C/ RAYA GISELLA MARIA P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - EXPEDIENTE N° 280905

DRA. FABIANA MARTINELLI. JUEZ. TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA-PRIMEROPRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN DE MENDOZA- EXPEDIENTE N° 280905 CARATULADO:" PONCE VIVIANA ROSANA ALEJANDRA Y PONCE ARMENTANO BASTIAN CALEB C/ RAYA GISELLA MARIA P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO " notifica a la Sra. MARÍA GISELLA RAYA , D.N.I. 36.134.360 persona de domicilio ignorado los siguientes decretos Fs 21: Mendoza, 06 de Enero de 2026.(…) RESUELVO: I- Declarar a la Sra. MARÍA GISELLA RAYA , D.N.I. 36.134.360 persona de domicilio ignorado. II- Notifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 72 del Código Procesal Civil.(…) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE.EKB.Fdo. Dra. Fabiana Martinelli” Y Fs 2: "Mendoza, 20 de septiembre del 2024. Proveyendo el escrito inicial de demanda: Téngase al Dr. ANDRÉS RAMÍREZ, por presentado, parte y domiciliado, en representación de la Sra. ROSANA ALEJANDRA PONCE VIVIANA, por sí y por su hijo menor BASTIÁN CALEB PONCE, conforme escritos ratificatorios que acompaña. Téngase presente el domicilio procesal electrónico constituido y dirección electrónica denunciada. Téngase presente el inicio del expediente para obtener el beneficio de litigar sin gastos. Téngase presente la prueba ofrecida y lo demás expuesto para su oportunidad, y en cuanto por derecho corresponda. De la demanda de conocimiento interpuesta, dese TRASLADO a la parte demandada por el plazo de VEINTE (20) DÍAS con citación y emplazamiento para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico (art. 21, 74, 75, 160, 161 y cc. del CPCCyY). NOTIFÍQUESE. (…)Fdo.Dra.Fabiana Martinelli.Juez”.