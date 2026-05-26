EDICTO: SUGRAÑE PABLO MARCELO C/ SUBELZA MACARIO Y SUBELZA FERNANDEZ CRISTIAN DAVID P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Autos N° 282745

SR. JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 282745 caratulados “SUGRAÑE PABLO MARCELO C/ SUBELZA MACARIO Y SUBELZA FERNANDEZ CRISTIAN DAVID P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO”, NOTIFICA al Sr. SUBELZA MACARIO DNI 24.088.448 (DEMANDADO) y SUBELZA FERNANDEZ CRISTIAN ANDRES DNI 42.669.320 (DEMANDADO), persona de ignorado domicilio, la siguiente sentencia de fs. 61: “Mendoza, 14 de abril de 2026. VISTOS:… RESULTA:… CONSIDERANDO:… RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda deducida por el Sr. SUGRAÑE PABLO MARCELO. En consecuencia, condenar a los demandados Sres. SUBELZA MACARIO y SUBELZA FERNANDEZ CRISTIAN ANDRES a la citada de garantía LIDERAR COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA ésta última en los términos, límites y condiciones de la póliza contratada – a pagar en forma concurrente y en el plazo de diez días de quedar firme la presente la suma de pesos diecisiete millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ($ 17.644.000), con más los intereses aquí establecidos. II.- Imponer las costas a los demandados y a la citada de garantía en su calidad de vencidos (art. 36 apartado I del CPCCT). III.- Regular honorarios profesionales de la siguiente forma: Dres. Ignacio Lecea, $3.293.546,66; Santiago Lecea, $470.506,66; Ernesto Vartalitis $470.506,66; Claudio Tejada, $658.709,33 y Armando Jiménez $1.317.418,66 (Arts. 2 -16%-, 3, 4 a), 13 y 31 Ley 9131 y Art. 33 III del CPCCTM). IV.- Regular los honorarios profesionales a los peritos Alberto Amadeo Bianchi y Carlos Federico Fernández Llano la suma de $705.760,00 a cada uno respectivamente (Art. 184 III del CPCCTM). V.- Se deja expresamente establecido que al momento de practicarse liquidación deberá adicionarse los honorarios complementarios que correspondan y el impuesto al valor agregado (I.V.A.) a los profesionales que acrediten su calidad de responsables inscriptos. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.- Dra. CECILIA LANDABURU JUEZ”