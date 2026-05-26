EDICTO: PIZARRO ESTEFANIA SOLEDAD Y BENEGAS JUAN IGNACIO C/BOTTONE ESTEFANIA LEONELA Y CARDENAS CARLOS ALEJANDRO P/DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - CUIJ: 13-07954544-3((012054-422472))

JUEZ del Tribunal de Gestión Asociada-Cuarto en autos CUIJ: 13-07954544-3((012054-422472)) "PIZARRO ESTEFANIA SOLEDAD Y BENEGAS JUAN IGNACIO C/BOTTONE ESTEFANIA LEONELA Y CARDENAS CARLOS ALEJANDRO P/DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO" Cita y Notifica a la Sra. ESTEFANÍA LEONELA BOTTONE, D.N.I. N°35.552.707 de ignorado domicilio el siguiente decreto de Fs.8: "Mendoza, 12 de Noviembre de 2025. Por ratificado en cuanto por derecho corresponda.- PROVEYENDO ESCRITO DE DEMANDA: Téngase presente la prueba ofrecida y lo demás expuesto para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda. De la demanda de conocimiento interpuesta TRASLADO a la parte demandada por el plazo de VEINTE (20) DÍAS con citación y emplazamiento para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico (artículos 21,74,75,160,161 y concordantes del CPCCT nro.9001)... Fdo: ORTUBIA Marcelo Osvaldo". Asimismo notifica auto de fs.24: "Mendoza, 21 de Abril de 2026. VISTOS: (...)CONSIDERANDO: (...)RESUELVO: IDeclarar a la Sra. Estefanía Leonela Bottone, DNI N°35.552.707 persona de domicilio ignorado. II-Notifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art.69 y 72 del Código Procesal Civil. III-Oportunamente dese la intervención que por ley corresponda a la Defensoría de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. REGÍSTRESE. PUBLÍQUESE. FDO: BOROMEI Alicia JUEZ".-