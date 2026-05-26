EDICTO: DOMINGUEZ NICASA LEDA Y OTROS P/ CPC ANTERIOR -PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos n° CUIJ: 13-05555575-8((042002- 25578)).

TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA CIVIL- TUNUYAN - 4TA CIRC. JUEZ DRA. DROT DE GOURVILLE RAVEAUX MURIEL VANESA, en autos n° CUIJ: 13-05555575-8((042002- 25578)), caratulados “DOMINGUEZ NICASA LEDA Y OTROS P/ CPC ANTERIOR -PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, NOTIFICA a TERCEROS INTERESADOS, la resolución de fs. 316 que en su parte transcripta dice: Mendoza, 27 de Abril de 2026. AUTOS y VISTOS: … RESULTA: … CONSIDERANDO: I.- … II.- … III.- … IV.- … RESUELVO: I.- Admitir la demanda promovida por las SRAS. NICASIA LEDA DOMINGUEZ DNI Nro. 06.430.021 y MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DNI Nro. 12.202.050 en consecuencia, declarar que se ha operado a su favor la prescripción adquisitiva del inmueble ubicado en calle Tabanera sin número, Los Sauces, Tunuyán, Mendoza, de 2ha 5.132.33 m² según Plano de Mensura. Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble al N° 28144 fs. 73 Tomo 32 de Tunuyán. Determinar el día 13/05/1989 como fecha de cumplimiento del plazo de la prescripción adquisitiva (Art. 1.905 del código Civil y Comercial de la Nación). Firme que quede la presente, y previo pago de los impuestos y tasas correspondientes, y agregada que sea la conformidad profesional de los profesionales que han intervenido en la presente causa, inscríbase en las reparticiones públicas pertinentes y protocolícese. Fecho, gírese oficio a la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia, debiendo dejar sin efecto el dominio anterior a los fines de evitar la duplicidad de matrículas y registraciones. II.- … III.- … IV.- Notifíquese la presente resolución a las partes en domicilio legal (electrónico, mat. profesional) y a la Defensoría Oficial Civil por remisión a su despacho; Al demandado Gobierno de Mendoza en Casilla Asegno y a Fiscalía de Estado en Festado; Y a los terceros interesados.