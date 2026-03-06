EDICTO: GONZALEZ BRUCE,SERGIO GUSTAVO Y MOYANO, ELBA p/ Sucesión - utos N° 3961

“Juez del Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil, Comercial y Minas, Tunuyán Mendoza, en autos N° 3961 Caratulados: “GONZALEZ BRUCE,SERGIO GUSTAVO DNI: 92.370.062 Y MOYANO, ELBA DNI: 4.966.633 p/ Sucesión”, cita y emplaza a herederos, acreedores y otras personas que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante, a los efectos de comparecer y acreditar su derecho en el plazo de TREINTA (30) DÍAS.-