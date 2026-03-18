EDICTO: ABRAHAN TERESA OLGA Y ALANIS ROBERTO P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-08034788-4((012054-423341))

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por los causantes Sres. TERESA OLGA ABRAHAN DNI 3.050.817 y ROBERTO ALANIS DNI 6.738.733, haciéndoles saber que deben presentar escrigo digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-08034788-4((012054-423341)). ABRAHAN TERESA OLGA Y ALANIS ROBERTO P/ SUCESIÓN. Fdo. Dr. Martín Miguel Vassellucci. Juez.