El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Educación, abrió la inscripción para los Vouchers Educativos 2026, un programa que en Mendoza mostró un fuerte impacto: durante 2025 permitió sostener el pago de cuotas y evitó niveles significativos de morosidad en escuelas públicas de gestión privada. Así lo manifestaron desde el Consejo de Educación Católica de Mendoza (CONSEC).
Vouchers Educativos 2026: Mendoza casi sin morosidad, gracias al beneficio para escuelas privadas
Nación lanzó la inscripción de los Vouchers Educativos 2026. Fuerte impacto en Mendoza para sostener la trayectoria escolar
Con cerca de 60.000 alumnos alcanzados el año pasado, desde el sector educativo destacan que los Vouchers Educativos fueron clave para que las familias pudieran cumplir con sus obligaciones en un contexto económico complejo.
Cuotas al día gracias al voucher
Directivos de instituciones coinciden en que el programa logró un efecto concreto: los padres mantuvieron las cuotas al día, reduciendo casi a cero los atrasos.
El aporte estatal funcionó como un alivio directo para los hogares de ingresos medios, que dependen de esta ayuda para sostener la educación privada con subvención estatal.
Cuándo se pierde el beneficio
El reglamento del programa establece condiciones estrictas para sostener el voucher y vincula directamente el beneficio con el cumplimiento en el pago de cuotas:
- Con dos cuotas impagas, el beneficio se suspende temporalmente
- Con tres cuotas impagas, se pierde de manera definitiva
Además, las escuelas tendrán un rol central en el control, ya que deberán informar mensualmente la situación de pago de cada alumno.
Inscripción y requisitos
El programa está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones privadas con al menos 75% de subsidio estatal. Como condición económica, el ingreso familiar no debe superar los siete salarios mínimos.
La inscripción estará habilitada hasta el 30 de abril y se realiza de forma online a través de la plataforma oficial, con usuario de Mi Argentina.
Un sostén clave para el sistema
En Mendoza, el impacto del programa no solo se tradujo en alivio para las familias, sino también en estabilidad para las instituciones educativas.
De cara a 2026, el esquema mantiene el mismo objetivo: garantizar el acceso a la educación y sostener la cadena de pagos.