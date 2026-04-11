Vouchers Educativos 2026: Mendoza casi sin morosidad, gracias al beneficio para escuelas privadas

El aporte estatal funcionó como un alivio directo para los hogares de ingresos medios, que dependen de esta ayuda para sostener la educación privada con subvención estatal.

Cuándo se pierde el beneficio

El reglamento del programa establece condiciones estrictas para sostener el voucher y vincula directamente el beneficio con el cumplimiento en el pago de cuotas:

Con dos cuotas impagas , el beneficio se suspende temporalmente

, el beneficio se Con tres cuotas impagas, se pierde de manera definitiva

Además, las escuelas tendrán un rol central en el control, ya que deberán informar mensualmente la situación de pago de cada alumno.

Primer día de clases. Foto Nicolás Ríos. El programa Vouchers Educativos genera un fuerte impacto para la continuidad de la trayectoria educativa de las familias. Imagen ilustrativa.

Inscripción y requisitos

El programa está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones privadas con al menos 75% de subsidio estatal. Como condición económica, el ingreso familiar no debe superar los siete salarios mínimos.

La inscripción estará habilitada hasta el 30 de abril y se realiza de forma online a través de la plataforma oficial, con usuario de Mi Argentina.

Un sostén clave para el sistema

En Mendoza, el impacto del programa no solo se tradujo en alivio para las familias, sino también en estabilidad para las instituciones educativas.

De cara a 2026, el esquema mantiene el mismo objetivo: garantizar el acceso a la educación y sostener la cadena de pagos.