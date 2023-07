Vivir del plazo fijo: cuánto gano con $100.000 en 60 días con la nueva tasa de interés

Si bien, aún no se conoce la inflación de junio, todo indica que no afectará la tasa de interés actual de cada plazo fijo. No obstante, el porcentaje actual es muy bien aceptado por muchos argentinos imposibilitados de comprar dólares y que recurren a esta herramienta económica con el objetivo de aumentar sus ahorros o ingresos y que su dinero no pierda el valor frente a la devaluación.