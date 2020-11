Grinman evaluó el impacto de la pandemia de coronavirus en el rubro y señaló: "Estimamos una pérdida de locales en el orden de los 25 mil y 30 mil".

Por ello, calculó que se perdieron "cerca de 290 mil puestos de trabajo formalmente", pero aclaró: "Si le agregamos la informalidad, llegamos a tres millones".

Según su consideración, "lo que necesita el empresariado es confianza y credibilidad en el Gobierno". "Las señales que aparecen respecto de que el Presidente quiere ir por un camino y otro sector del Gobierno quiere otro, induce a una tremenda confusión y la confusión genera miedo y cuando hay miedo, no hay inversiones", enfatizó.

"Reclamamos que se dejen los problemas internos", apuntó el empresario en declaraciones radiales, quien destacó la necesidad de que la administración de Alberto Fernández emita un "mensaje único de tranquilidad".

Además, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios apuntó: "En los últimos diez años la Argentina fue el segundo país con peor performance de inversión extranjera directa".

"Sabemos que si le pedimos al Gobierno que baje los impuestos no lo va a hacer porque necesita el dinero, lo único que pretendemos es que no lo vuelva a subir", indicó Grinman, quien también pidió "que no estén inventando impuestos nuevos".