También explicó el ministro que "vamos a usar el predio como plataforma para que empresas de servicios petroleros de Mendoza mejoren en competitividad con respecto a sus pares neuquinas",

Las empresas mendocinas están en posición desventajosa. No olvidemos que no hemos desarrollado aún Pata Mora por lo que vamos a usar la zona física y activos de Potasio Río Colorado para que se instalen empresas mendocinas, de modo que tengan más y mejores posibilidades de competir y generen más empleo

Finalmente dijo Vaquié: "Se nos abre nuevamente la puerta para generar más riqueza y más empleo y una vez que terminemos con los papeles saldremos a buscar los socios".