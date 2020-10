Una familia necesitó más de $41 mil para no caer en la pobreza

Una familia mendocina requirió de no menos de $41 mil para no ser considerada pobre y más de $15 mil para no caer en la indigencia. Las cifras fueron dadas a conocer este martes por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones de Económicas del Gobierno de Mendoza. A nivel nacional, los números son más altos y suben a $47.215 y $19.430, respectivamente.