UCIM seguirá en el consejo directivo de la CAC

"Pertenecer a la CAC, es un gran honor y una gran responsabilidad. Somos socios desde hace años y la importancia de pertenecer está dada por el sentido federal, respeto, capacidad de diálogo, escucha y entendimiento de los problemas del empresariado pyme, sus particularidades y los temas específicos de cada realidad". "Pertenecer a la CAC, es un gran honor y una gran responsabilidad. Somos socios desde hace años y la importancia de pertenecer está dada por el sentido federal, respeto, capacidad de diálogo, escucha y entendimiento de los problemas del empresariado pyme, sus particularidades y los temas específicos de cada realidad".

"Estar en el Consejo Directivo desde hace más de 25 años nos hace esforzarnos para colaborar y apoyar sus propuestas. La formación e información que ellos brindan es invalorable y sirve para derramar en cada una de las instituciones que forman parte", agregó Ariosto, presidente de UCIM.

"Es una nueva y auspiciosa etapa ha comenzado en la CACyS. Celebro que el presidente electo, Mario Grinman sea del interior (Entre Rios) y que su función como secretario haya sido tan destacada. Lo acompañaremos para demostrar unión, fuerza y cohesión. Se inicia una nueva etapa y comienzo, que será positiva y auspiciosa". "Es una nueva y auspiciosa etapa ha comenzado en la CACyS. Celebro que el presidente electo, Mario Grinman sea del interior (Entre Rios) y que su función como secretario haya sido tan destacada. Lo acompañaremos para demostrar unión, fuerza y cohesión. Se inicia una nueva etapa y comienzo, que será positiva y auspiciosa".

Nuevas autoridades de la CAC

En su Asamblea General Ordinaria anual, se renovó parcialmente el Consejo Directivo de la CAC, resultando Natalio Mario Grinman elegido presidente de la institución. De este modo, sucederá a Jorge Luis Di Fiori, que conducía la CAC desde 2016.

Tras ser electo, Grinman afirmó: “Reafirmamos los principios de la libertad, en el marco de un sistema democrático, con respeto por las instituciones de la república y la iniciativa privada. Creo firmemente en el mérito. Estudiar y Trabajar son condiciones indispensables para el desarrollo de cualquier nación”, agregó.

A continuación, reflexionó acerca de las dificultades en materia de desarrollo que registra Argentina.

“Muchas veces escuché decir que ‘somos un país rico’ y la verdad que no es así, somos un país con enormes recursos naturales y humanos, pero si no explotamos esos recursos,si no fomentamos la cultura del trabajo y la educación, seguiremos conformándonos con pensar en nuestra potencial riqueza”. “Muchas veces escuché decir que ‘somos un país rico’ y la verdad que no es así, somos un país con enormes recursos naturales y humanos, pero si no explotamos esos recursos,si no fomentamos la cultura del trabajo y la educación, seguiremos conformándonos con pensar en nuestra potencial riqueza”.

También se refirió a la importancia de contar con reglas claras y de alcanzar una adecuada inserción internacional: “No es posible vivir de lo nuestro y eso no significa una apertura indiscriminada; significa actuar con inteligencia y habilidad para insertarnos en la economía mundial”.

Por último, hizo un fuerte llamado a la búsqueda de coincidencias entre los distintos sectores.

“Tenemos que construir a través de las diferencias pensando en el bien común, dejando de lado intereses personales, sectoriales y partidarios. No se trata de alcanzar unanimidad de opinión en todos los temas, de negar u ocultar las naturales tensiones propias de la vida democrática. Pero sí de alcanzar consensos básicos”, sostuvo y en esta línea, expresó que la CAC hará oír su voz, “con respeto, pero con firmeza”, aportando experiencia y el trabajo de sus equipos técnicos. “Tenemos que construir a través de las diferencias pensando en el bien común, dejando de lado intereses personales, sectoriales y partidarios. No se trata de alcanzar unanimidad de opinión en todos los temas, de negar u ocultar las naturales tensiones propias de la vida democrática. Pero sí de alcanzar consensos básicos”, sostuvo y en esta línea, expresó que la CAC hará oír su voz, “con respeto, pero con firmeza”, aportando experiencia y el trabajo de sus equipos técnicos.

Mesa Ejecutiva

La Mesa Ejecutiva de la CAC quedó constituida de la siguiente manera

Presidente: Natalio Mario Grinman (Natalio Mario Grinman)

Vicepresidente I: Eduardo Eurnekian (AA 2000 SA)

Vicepresidente II: Guillermo Dietrich (Dietrich SA)

Vicepresidente III: Alberto Grimoldi (Grimoldi SA)

Secretario: Rodrigo Pérez Graziano (PSA Peugeot Citroën Argentina SA)

Tesorero: Edgardo Phielipp (Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén)

Consejo Directivo

El Consejo Directivo de la CAC quedó constituido por