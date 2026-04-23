Trump dijo que el estrecho de Ormuz está "sellado herméticamente" y el petróleo subió 1,3%

El mayor productor de petróleo del mundo (2) El precio del petróleo es el gran termómetro de la volatilidad que provoca la guerra a raíz de los ataques de EEUU e Israel contra Irán

El lunes había dado otro salto a raíz del secuestro de un buque petrolero de Irán por EEUU. Junto al fracaso de las primeras negociaciones, el precio del barril de petróleo subió 8% para situarse en los U$S101, aunque sigue lejos de los 111 que había alcanzado a principios de abril .

Más presión sobre el precio de los combustibles

Mientras tanto, el valor de los combustibles en Argentina se mantienen estables. Al menos hasta mediados de mayo.

Esto es consecuencia del congelamiento de precios dispuesto por YPF durante 45 días, luego de haber trasladado más del 22% acumulado de subas del petróleo a lo largo de marzo.

Sin embargo, si la volatilidad del petróleo (tanto Brent como WTI) sigue podría generar más presión sobre los valores en surtidor. Es que gran parte de la refinación local depende de las importaciones de nafta y diésel, que crece en épocas de déficit de producción.

Esto se explica por el esquema con el que opera la petrolera argentina: el PPI (Precio de Paridad de Importación), que se ajusta según el costo de importar combustible ya refinado, lo que está atado al precio del crudo, más fletes e impuestos locales.