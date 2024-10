Tras la expropiación de Penitentes, el Gobierno avanza con la licitación para un centro de montaña

El cambio climático hace que caiga menos nieve, lo que implica nuevas formas de abordaje para el parque de montaña. "Las últimas dos temporadas tuvimos buenas nevadas, pero en las anteriores no. Por eso, debe ser más amplia la propuesta, incluyendo servicios de gastronomía y sanitarios para este importante corredor que es la zona de Penitentes con una gran circulación de turistas", remarcó la funcionaria; y aclaró que técnicamente Penitentes queda bajo el dominio del Ministerio de Gobierno, pero el trabajo es conjunto con el Emetur.

Gabriela Testa defendió la expropiación de Penitentes.jpg Gabriela Testa, titular del Emetur, en las comisiones en la Legislatura que fueron la antesala de la expropiación de Penitentes.

Qué servicios se deben garantizar en Penitentes

Con esta ley de expropiación quedan bajo el dominio del Estado provincial los 9 polígonos que contemplan el restaurante "La Herradura", que pertenecía a la sociedad expropiada y que nunca fue puesto en funcionamiento. Además, un sendero de circulación.

Testa aclaró que se deben acondicionar el alojamiento que hay en el lugar, encuadrados en la categoría de alquiler temporario y mejorar la infraestructura. La licitación también incluye hotelería para dotar al lugar de más plazas.

"La empresa que está actualmente con un permiso precario tiene autorización para explotarlo hasta diciembre de este año. Esperemos que el año que viene, en la nueva temporada, se abra Penitentes con nuevos servicios. Los medios de arrastre, seguro; medios de elevación no sabemos porque deben pasar por una serie de controles técnicos muy rigurosos", adelantó Testa.

El gobierno de Alfredo Cornejo busca activar la zona turística, que se ubica a la vera de la ruta 7 y aprovechar el boom de los viajes a Chile en los que miles de mendocinos cruzan la frontera y potenciar la llegada de chilenos y brasileños.

penitentes alta montaña nieve nevadas ruta 7 2.jpg Se espera que antes de fin de año se realice la licitación para la concesión y dotación de servicios al parque de montaña.

Las críticas del gobernador al exconcesionario

El gobernador Alfredo Cornejo celebró la expropiación del centro de montaña y advirtió que el lugar "no recibió las inversiones que necesitaba en las últimas décadas. Lo que tenía que hacer la empresa no lo hizo, tenía una concesión por 50 años, que se dio en la dictadura militar y como no invirtieron se cayó ese complejo".

Recientemente la Justicia disolvió Penitentes S.A., lo que allanó el camino a la expropiación de estos tres nuevos polígonos con lo que completa 9 en total, sumando los expropiados bajo la Ley Ley 9175, en un total de seis en una primera etapa.

Y continuó: "Vamos a hacer una gran licitación, que va a incluir hotelería, lo necesario para la fabricación de nieve y todo esto requiere una gran inversión. En cuanto a la seguridad jurídica, necesitamos que la Justicia termine de resolver las causas que están pendientes y que todas fueron a favor de la provincia. Lo que no saben los legisladores que votaron en contra es que el exconcesionario pidió la expropiación de estos tres últimos polígonos".

Por último, adelantó que la promulgación será inminente para que "la licitación tenga el camino libre y se presenten muchos oferentes".

"Ojalá sean locales -cerró Testa-; pero también está abierta la posibilidad para empresas internacionales porque se requiere una gran inversión. También necesitamos que se hagan las obras en la Ruta 7 para llegar al lugar con mejor infraestructura".