Tras el fin de la ley Alquileres, referentes del sector sostienen que mejoró la oferta en Mendoza

Alquileres1.jpg

"Se duplicó la oferta con respecto a lo que era histórico, aunque no quiere decir que sea suficiente o que cubra la demanda existente. Falta un recorrido pero es auspicioso el momento y lo que se viene percibiendo", aseguró el referente del mercado.

Como parte de las consecuencias de una mayor flexibilidad para acordar los contratos de alquiler, otro de los fenómenos que se están viendo en Mendoza es que los alquileres temporarios están bajando e ingresan a la oferta para viviendas con acuerdos por dos años y actualizaciones de entre 4 y 6 meses en pesos.

Los valores de alquiler no han bajado por la gran inflación

Una vivienda de dos dormitorios para una familia tipo en Mendoza parte de los $220.000 y se observa una suba con respecto a diciembre, producto de la alta inflación que sigue registrando el país.

"Los valores no han bajado por el contexto inflacionario. Lo que sí está pasando es que al valor del mercado no se le está considerando un plus por esa incertidumbre que antes existía, que estaba en el orden del 30% porque antes de la derogación de la Ley de Alquileres, los contratos se realizaban bajo un índice que no era representativo, que era el Índice de Casa Propia", se explayó.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera dio detalles de los precios de los inmuebles en alquiler, dependiendo de la capacidad, aunque varían las zonas, a mayor cercanía del área metropolitana se incrementa el precio, además hay que tener en cuenta las comodidades y las características de la propiedad.

"En cuanto a los valores, a medida que pase el tiempo se va ha ir generando un acomodamiento en los precios. A mayor oferta, mayor estabilización de valores. Hoy un departamento de un dormitorio el valor promedio es de $150.000, en dos dormitorios $ 220.000 y en 3 dormitorios, $ 300.000.- siempre hablamos de promedio, porque en ese rango puede haber precios más bajos o altos", graficó.

Alquileres en Mendoza (3).jpeg Foto: Diario UNO

Los cambios desde la presidencia de Javier Milei han generado movimientos en el mercado inmobiliario: "Se observa un repunte importante en la oferta, muchas de las propiedades que estaban en venta, están comenzando a volver a la oferta de alquileres, como así también, parte de las propiedades que estaban en la oferta turística, están volviendo a la oferta de alquiler permanente, se calcula que se a recuperado en aproximadamente el 40 % el mercado locativo", recalcó Irrera.