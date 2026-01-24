Subió el plazo fijo en Argentina: cuánto rinde invertir $4.000.000 a 90 días

Plazo Fijo inversiones tasas de interes El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.

Cuánta plata se gana depositando $4.000.000 en un plazo fijo a 90 días

En caso de que una, o más personas quieran invertir $4.000.000 en un depósito a plazo fijo de 90 días, o más, lo conveniente es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen cerca del 25% de tasa de interés anual luego de la última modificación realizada hace poco, esto rinde invertir $4.000.000 a 90 días en el Banco Nación que elevó su plazo fijo a 26% a 30 días. Mientras que a 90, se ubica en un 27%.

Plazo: 90 días

Capital: $4.000.000

Intereses ganados: $266.301,37

Monto total: $4.266.301,37

TNA: 27,00%

TEA: 29,87%

banco central (3) El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene, entre sus principales y variadas funciones, regular el sistema financiero y monetario del Estado.

Qué banco paga más intereses con el plazo fijo en el final de enero

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos: