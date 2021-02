Sube el precio de la soja y el maíz alcanza su máximo valor en más de siete años

Además del poroto, el aceite y la harina de soja se negociaban a US$ 1.022,2 y US$ 485 la tonelada para marzo, respectivamente, por encima de los US$ 680 y US$ 316 pactados en mayo del año pasado.

Las exportaciones estadounidenses de harina de la semana pasada se incrementaron casi un 200%, comparadas con la misma semana el año pasado, destacó la operadora local Futuros y Opciones (FyO).

Mientras, la cosecha de soja en Brasil se completó en apenas 3,4%, por debajo del promedio del 12,6% para esta altura del año.

"Con esta importante demanda, cualquier demora desde el lado de la oferta podría estimular las alzas de la soja", destacan los operadores.

El maíz acompañaba la tendencia positiva y subía 0,79%, a US$ 223,4 por tonelada, es decir, el nivel máximo de siete años y medio (y 88% más que hace diez meses), mientras la demanda por parte de China “parece no tener techo”, evaluó FyO.

Además, si bien se espera una buena cosecha de maíz de segunda en Brasil, el ritmo de siembra “se ha demorado considerablemente, lo que también podría oficiar de soporte para los precios del grano”.

El trigo, en tanto, se mantenía en US$ 240 por tonelada, tras ceder 90 centavos, ante las expectativas de menores stocks, acompañadas de posibles recortes en la producción.

Adicionalmente, en Rusia se estableció a partir del 2 de junio próximo un sistema de retenciones móviles, luego de las retenciones fijas que regirán desde el 15 de este mes.

Estos nuevos gravámenes acotarían las ventas externas de trigo en Rusia, principal exportador mundial, “lo que estimularía aún más las alzas”, concluyó el análisis de FyO.