Sin IFE 4: cuánto cobrará AUH en octubre sin bono

No habrá IFE 4, al menos por ahora. En octubre, la ANSES ya tiene confirmado el pago para AUH y AUE pero no de su bono de $10.000. Así, un beneficiario de Asignación Universal por Hijo cobrará el monto de su asignación pero sin los $10.000 que esperaba por el IFE. Respecto de si habrá o no habrá cuarto IFE en octubre, el Gobierno no ha hecho un anuncio formal pero estudia una alternativa.