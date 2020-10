ANSES IFE: fecha de cobro AUH, jubilados, ATP y Tarjeta Alimentaria en octubre

No habrá IFE esta semana y es probable que no haya IFE 4. La semana clave de la ANSES arrancó con la confirmación de que el 8 de octubre, los beneficiarios de AUH no cobrarán su asignación más el bono de $10.000 que aún está en duda. Mientras tanto, el calendario de pago comenzará con la fecha de cobro para AUH, SUAF, jubilados y pensionados. También tienen fecha de cobro los trabajadores privados que cobran parte de su sueldo por ATP octubre y se inicia la carga del saldo de la Tarjeta Alimentaria.