Se va el plazo fijo: cuáles son los bancos que más intereses pagan antes de Navidad

El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia en el último tiempo.

Plazo-fijo-Tasas-de-interes-1 Un plazo fijo es un tipo de depósito bancario donde se acuerda con la entidad financiera el plazo (la duración de la inversión) y la tasa de interés que se aplicará.

Cuáles son los bancos que más intereses pagan en el plazo fijo

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.