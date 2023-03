Se logró un acuerdo para que YPF perfore ocho pozos de petróleo en Mendoza

► TE PUEDE INTERESAR: Continúa la falta de cítricos en Mendoza y los que ingresan están muy caros

El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo se reunió con directivos de YPF en Buenos Aires y ellos se comprometieron a realizar ocho perforaciones nuevas en distintas áreas petroleras de Mendoza, tras concretar los dos pozos no convencionales de petróleo en la zona de Vaca Muerta.

El encuentro se llevó adelante el pasado 14 de febrero en las oficinas de la compañía en Buenos Aires. Allí, el presidente Pablo González y los directivos Gustavo Astie y Marcelo Aldecor, le confirmaron al secretario general del gremio, Julián Matamala, sus planes para la provincia en este 2023.

Pozos no convencionales

El líder sindical manifestó que el próximo 15 de marzo saldría el equipo de perforación para llevar adelante los pozos no convencionales en las áreas de Paso de las Bardas Norte y CN-VII en la zona de Vaca Muerta en Malargüe. Esto demandaría unos 300 puestos laborales de forma directa e indirecta. Y sí los resultados son positivos, podrían realizarse “entre 100 o 150 pozos más” en esas zonas.

campamento-petrolero-malargüe (1).jpg Gentileza Sindicato del Petroleo

Desde YPF sostuvieron que cuando terminen esos procedimientos, el equipo de perforación se va a trasladar a otras áreas de la provincia para realizar más operaciones. A Matamala le adelantaron que realizarán un pozo en el yacimiento de Barrancas, en Luján de Cuyo; otro en Puesto Pozo Cercado, Tupungato; y dos más en el área de Mesa Verde, en Tunuyán.

“Después, en septiembre u octubre van a trasladar el equipo a Llancanelo (Malargüe) para hacer cuatro pozos allí”, anticipó el líder gremial.

“Esto es llevarle tranquilidad a nuestros afiliados. También nos comentaron que en obras y mantenimiento van a hacer una inversión de 51 millones de dólares en Mendoza”, añadió Matamala.

Y dijo que “los equipos de workover y de abandono también van a tener mucho trabajo durante este año. Entonces creo que la gente tiene que trabajar tranquila, que nosotros como gremio estamos trabajando en conjunto con YPF”.

Por otro lado, el secretario general de Jerárquicos dijo que “sería muy bueno trabajar en conjunto con el gobierno de Mendoza” y que de esa manera podrían sacar “mejores beneficios”.

“Lo importante ahora es generar fuentes de trabajo, no planes. Hay chicos que terminan la secundaria y no tienen trabajo. Hay técnicos y licenciados que no consiguen laburo. Creo que los gobiernos se tienen que poner los pantalones largos y empezar a laburar sin distinción”, pidió sobre la relación entre el gobierno nacional y el provincial.

Para cerrar, aseguró que “nosotros hemos creado un nuevo gremialismo, dónde se puede negociar con los empresarios. Sirve discutir, pero no es ganar o ganar. Se trata de sacar beneficios tanto para los trabajadores como los empresarios”.