SanCor pidió su quiebra: tiene a sus empleados sin cobrar hace 8 meses

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La causa de la decisión de pedir la quiebra

En el último tiempo, Sancor ofreció trabajar bajo la modalidad a fasón, pero el gremio se opuso a este sistema de tercerzación, según explicó Infobae.

“Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la co Administradora designada por el Juzgado, coincidentes todos en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra”, informó la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra).

“En términos de los hechos probados en la causa, el pedido no agrega ni quita nada, resultando a esta altura un gesto irrelevante que pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad”, agregó el comunicado firmado por el secretario general del sindicato, Héctor Ponce.

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La deuda de Sancor con sus empleados

En ese sentido, el gremio denunció que Sancor debe 8 meses de sueldos más aguinaldos a sus trabajadores, que vienen utilizando el fondo solidario del sindicato.

En enero de 2025, la firma, que previamente contaba con 1.350 empleados, había despedido a 300 trabajadores en sus plantas de Córdoba y Santa Fe (Gálvez, Sunchales, La Carlota y Balnearia) por causas calificadas como “fuerza mayor”.

Como referencia, en 2017 Sancor empleaba a 4.000 personas y procesaba 4 millones de litros diarios de leche, cifra que se redujo a 500.000 litros en la actualidad. Y ahora, esa historia suma otro capítulo, quizás uno de los finales para esta histórica empresa.