supermercado mayorista oscar david devaluacion aumento precio.jpg El mayorista Oscar David recibía hasta hace poco a muchos chilenos. Hoy su dueño asegura que "ya no les conviene tanto". Foto: Paula Jalil/ Radio Nihuil

De todos modos, Rubén David desconfió de los programas de precios justos, cuidados, sugeridos o diferenciados. Estas iniciativas que buscan contener la inflación, para él, “no funcionan en ningún lugar del mundo, tenemos que dejar de ofrecer esto que termina siendo un engaño para el consumidor”. “no funcionan en ningún lugar del mundo, tenemos que dejar de ofrecer esto que termina siendo un engaño para el consumidor”.

“Cuando me siento con empresarios de multinacionales ya me da vergüenza lo que pasa en Argentina, no sé cómo explicarles lo que pasa acá. Tenemos que ir por la senda de un país distinto, nuevo, como camina el mundo; no podemos ser el bicho raro y creer que con eso se soluciona el problema y vamos de parche en parche”, opinó el empresario que pertenece a la cámara de mayoristas y no de supermercados.

Respecto a la nueva “era Milei”, David dijo que “con esto del DNU estamos paralizados, las empresas no saben si van a poder importar o no, a cuánto ni cómo; eso, entre otras cosas, te trae incertidumbre, especulación y -por ende- aumento de precios”. Y remató: “Peleamos para tener mejores precios, pero no se sale adelante sin una planificación a largo plazo".

Qué implica Precios Diferenciados

La Red Súper Argentinos está compuesta por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA). Aquí en Mendoza se replicaría el acuerdo de Precios Diferenciados en cadenas de supermercados como Vea, Jumbo y Makro. De todos modos, no hay confirmación oficial todavía pese a que la propuesta inicia este miércoles y se mantendría por dos meses.

Se trata de un programa surgido entre empresarios del sector, sin intervención del Estado, que aplicará un descuento del 20% en 20 productos de la canasta básica, incluyendo alimentos, bebidas, cuidado personal y limpieza, aunque tampoco se informó respecto a las marcas sobre las que se hará efectivo el beneficio.