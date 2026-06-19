Red Alcorta inauguró una sucursal en Mendoza y se consolida en todo el país

Red Alcorta inauguró su primera sucursal en Mendoza y eligió San Martín para concretar un proyecto que llevaba varios años en planificación. El nuevo espacio está ubicado sobre la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1.002, a metros de la estación de servicio Gulf, y busca convertirse en un punto de referencia para transportistas y empresas vinculadas al sector logístico.
La apertura reunió a clientes, emprendedores y representantes de distintas firmas relacionadas con el transporte de cargas. Además de la puesta en marcha de la nueva sede, la jornada sirvió para presentar formalmente la alianza entre Red Alcorta, Idero y Librelato, tres compañías que apuntan a fortalecer su presencia en el mercado argentino.
"Hace mucho tiempo que venimos trabajando en Mendoza, pero esta vez hicimos una apuesta fuerte", expresó el representante comercial de Red Alcorta en Cuyo, Sergio Guerrero, durante la inauguración. También destacó la llegada de productos de Idero y agradeció el acompañamiento de clientes, proveedores y representantes del sector.
La historia de Red Alcorta comenzó hace más de 25 años, justamente en la localidad santafesina de Alcorta. Desde entonces, la empresa fue ampliando su presencia en distintas provincias argentinas hasta conformar una red integrada por más de 30 representantes directos y 12 sucursales distribuidas en diferentes puntos del país.
Su casa central se encuentra en Santa Fe y sus oficinas centrales operan desde Marcos Juárez, Córdoba.
La firma se especializa en la comercialización de acoplados, semirremolques y remolques para carga pesada, con una propuesta orientada a brindar soluciones integrales para el transporte.
Durante el acto inaugural, Mariano Gerbaudo, socio gerente de Red Alcorta, repasó el crecimiento de la compañía y recordó que el desembarco en Mendoza fue un objetivo perseguido durante años.
"Siempre tuvimos el anhelo de Mendoza. Soy un enamorado de esta provincia", afirmó. Según explicó, la empresa comenzó a explorar la región hace varios años y entendió que era necesario contar con una estructura propia para atender las necesidades del mercado local.
Gerbaudo sostuvo que uno de los factores que impulsó la apertura fue la demanda de los propios clientes. "El mendocino quiere que tengamos los productos en Mendoza y le gusta tocar lo que va a comprar", señaló. Esa experiencia llevó a la compañía a avanzar con la instalación de una sede permanente en la provincia.
La nueva sucursal ofrecerá unidades, repuestos y servicios de posventa. Según explicaron sus directivos, el objetivo es brindar respuestas rápidas y acompañamiento permanente a quienes utilizan diariamente equipos destinados al transporte de cargas.
"Necesitamos darle un servicio distinto, ofrecerle repuestos, posventa, inmediatez en la respuesta y documentación", remarcó Gerbaudo durante la presentación del proyecto.
La inauguración también sirvió para mostrar el alcance de las empresas que forman parte de esta iniciativa. Una de ellas es Idero, fabricante argentino que en los últimos años logró consolidar su presencia dentro del mercado de remolques y semirremolques.
El fundador de Idero, Ramiro Sosa, explicó que la compañía fue creada con la intención de desarrollar productos diferenciados dentro del sector y destacó el crecimiento registrado en los últimos años. Según detalló, la empresa fabricó 104 unidades durante 2024, elevó esa cifra a 230 durante 2025 y proyecta acercarse a las 400 unidades este año.
El empresario aseguró que la estrategia de crecimiento estuvo acompañada por inversiones en calidad, diseño y desarrollo de productos. También destacó la importancia de trabajar junto a socios comerciales que compartan una visión de largo plazo.
"Nos elegimos porque confiamos en el grupo Alcorta como representante comercial", sostuvo Sosa, quien valoró la experiencia de la empresa y su capacidad para llegar a distintas regiones del país.
El tercer actor del proyecto es Librelato, fabricante brasileño de implementos para transporte que figura entre las principales compañías del sector en Sudamérica. La empresa produce alrededor de 13.500 implementos por año, tiene presencia en los 27 estados de Brasil, opera en distintos países de la región y se encuentra entre los principales exportadores de implementos para transporte del mercado brasileño.
Durante la inauguración, Moisés Silveira, gerente de Exportación de Librelato, destacó la importancia estratégica de la nueva sede mendocina y realizó un anuncio que fue uno de los puntos destacados de la jornada.
"Es la primera unidad Librelato Parts fuera de Brasil", afirmó al referirse al espacio que funcionará dentro de la sucursal de San Martín.
Silveira señaló que el trabajo conjunto entre Librelato, Idero y Red Alcorta permitirá acercar productos, repuestos y servicios a los transportistas de la región. También remarcó que las tres compañías comparten una visión enfocada en el crecimiento y la calidad de atención.
La sede ya se encuentra operativa sobre la Ruta 7, kilómetro 1.002, en San Martín (link para ir a google maps). Los interesados pueden obtener más información a través del sitio web redalcorta.ar o comunicándose al teléfono 2634651545.
Las características de la Batea
Principales características técnicas:
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