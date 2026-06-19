Red Alcorta inauguró una sucursal en Mendoza y se consolida en todo el país

red alcorta en mendoza 4 Mariano Gerbaudo -socio gerente de Red Alcorta, tercero de derecha a izquierda- y Sergio Guerrero -segundo de derecha a izquierda- junto a un equipo que proyecta en grande. Ramiro Sosa (Idero, centro) destacó la sintonía a largo plazo entre firmas del sector.

La historia de Red Alcorta comenzó hace más de 25 años, justamente en la localidad santafesina de Alcorta. Desde entonces, la empresa fue ampliando su presencia en distintas provincias argentinas hasta conformar una red integrada por más de 30 representantes directos y 12 sucursales distribuidas en diferentes puntos del país.

Su casa central se encuentra en Santa Fe y sus oficinas centrales operan desde Marcos Juárez, Córdoba.

red alcorta mendoza 3 Con la flamante sede de Red Alcorta, la logística tiene un nuevo punto de referencia en Cuyo.

red alcorta en mendoza 6 La inauguración fue el miércoles 17 de junio.

La firma se especializa en la comercialización de acoplados, semirremolques y remolques para carga pesada, con una propuesta orientada a brindar soluciones integrales para el transporte.

Durante el acto inaugural, Mariano Gerbaudo, socio gerente de Red Alcorta, repasó el crecimiento de la compañía y recordó que el desembarco en Mendoza fue un objetivo perseguido durante años.

"Siempre tuvimos el anhelo de Mendoza. Soy un enamorado de esta provincia", afirmó. Según explicó, la empresa comenzó a explorar la región hace varios años y entendió que era necesario contar con una estructura propia para atender las necesidades del mercado local.

red alcorta en mendoza 9 Mariano Gerbaudo, dueño de Red Alcorta.

Gerbaudo sostuvo que uno de los factores que impulsó la apertura fue la demanda de los propios clientes. "El mendocino quiere que tengamos los productos en Mendoza y le gusta tocar lo que va a comprar", señaló. Esa experiencia llevó a la compañía a avanzar con la instalación de una sede permanente en la provincia.

La nueva sucursal ofrecerá unidades, repuestos y servicios de posventa. Según explicaron sus directivos, el objetivo es brindar respuestas rápidas y acompañamiento permanente a quienes utilizan diariamente equipos destinados al transporte de cargas.

red alcorta mendoza 12 La sede está sobre Ruta 7, una vía clave para el tránsito de mercancías del Mercosur.

red alcorta en mendoza (2) Uno de los acoplados que comercializa Red Alcorta.

"Necesitamos darle un servicio distinto, ofrecerle repuestos, posventa, inmediatez en la respuesta y documentación", remarcó Gerbaudo durante la presentación del proyecto.

La inauguración también sirvió para mostrar el alcance de las empresas que forman parte de esta iniciativa. Una de ellas es Idero, fabricante argentino que en los últimos años logró consolidar su presencia dentro del mercado de remolques y semirremolques.

red alcorta mendoza Idero, una de las marcas asociadas a Red Alcorta.

red alcorta en mendoza 7 Red Alcorta venderá repuestos de LibreParts.

El fundador de Idero, Ramiro Sosa, explicó que la compañía fue creada con la intención de desarrollar productos diferenciados dentro del sector y destacó el crecimiento registrado en los últimos años. Según detalló, la empresa fabricó 104 unidades durante 2024, elevó esa cifra a 230 durante 2025 y proyecta acercarse a las 400 unidades este año.

El empresario aseguró que la estrategia de crecimiento estuvo acompañada por inversiones en calidad, diseño y desarrollo de productos. También destacó la importancia de trabajar junto a socios comerciales que compartan una visión de largo plazo.

red alcorta mendoza 10 El fundador de Idero, Ramiro Sosa.

"Nos elegimos porque confiamos en el grupo Alcorta como representante comercial", sostuvo Sosa, quien valoró la experiencia de la empresa y su capacidad para llegar a distintas regiones del país.

El tercer actor del proyecto es Librelato, fabricante brasileño de implementos para transporte que figura entre las principales compañías del sector en Sudamérica. La empresa produce alrededor de 13.500 implementos por año, tiene presencia en los 27 estados de Brasil, opera en distintos países de la región y se encuentra entre los principales exportadores de implementos para transporte del mercado brasileño.

Durante la inauguración, Moisés Silveira, gerente de Exportación de Librelato, destacó la importancia estratégica de la nueva sede mendocina y realizó un anuncio que fue uno de los puntos destacados de la jornada.

red alcorta mendoza 11 Moisés Silveira, gerente de Exportación de Librelato.

"Es la primera unidad Librelato Parts fuera de Brasil", afirmó al referirse al espacio que funcionará dentro de la sucursal de San Martín.

Silveira señaló que el trabajo conjunto entre Librelato, Idero y Red Alcorta permitirá acercar productos, repuestos y servicios a los transportistas de la región. También remarcó que las tres compañías comparten una visión enfocada en el crecimiento y la calidad de atención.

red alcorta en mendoza 8 Red Alcorta inauguró su sede con una exposición.

red alcorta en mendoza 3 La primera sucursal de Red Alcorta en Mendoza está sobre la Ruta 7, en San Martín.

La sede ya se encuentra operativa sobre la Ruta 7, kilómetro 1.002, en San Martín (link para ir a google maps). Los interesados pueden obtener más información a través del sitio web redalcorta.ar o comunicándose al teléfono 2634651545.

Las características de la Batea

red alcorta en mendoza 5 Batea Vuelco Trasero Idero by Librelato.

Principales características técnicas: