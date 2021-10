Precios Congelados: cada inspector se demorará casi 20 horas en fiscalizar

inflacion precios (11).jpg

A grandes rasgos, el jefe de este departamento explicó que para controlar el programa Precios Cuidados, que contenía 300 productos, cada empleado que se dedicaba a ir a fiscalizar a territorio se demoraba unas 5 horas. Es decir que, teniendo en cuenta que la cantidad de mercadería a fiscalizar se ha cuadruplicado, el tiempo que tardará cada trabajador para fiscalizar los 1.100 productos más, será de unas 18 horas.

"Con los recursos que tiene la dirección de Fiscalización, podríamos visitar una sola vez los 300 grandes comercios mientras dure el congelamiento", afirmó Cortez.

Con estos datos, huelga decir que el control de los precios congelados será muy complicado de hacer efectivo.

No hay precisiones

El funcionario también criticó "la falta de precisiones" con la que el gobierno de Alberto Fernández lanzó esta iniciativa.

El Gobierno Nacional no ha dicho cómo hay que realizar el control de precios, no ha enviado una comunicación oficial. Cuando se lanzó Precios Cuidados ocurrió algo similar, había hasta una aplicación para el celular, pero no nos habían emitido un comunicación oficial El Gobierno Nacional no ha dicho cómo hay que realizar el control de precios, no ha enviado una comunicación oficial. Cuando se lanzó Precios Cuidados ocurrió algo similar, había hasta una aplicación para el celular, pero no nos habían emitido un comunicación oficial

También destacó que, si bien no son de cumplimiento obligatorio, hay que controlar de todas formas estas medidas, y con los mismos recursos que la dirección que representa tiene para las mismas tareas que realiza siempre. "Nuestras estructuras no están preparadas para realizar estos operativos masivos", aseguró.

Otra de las críticas lanzadas a las disposiciones nacionales, es que antes debían apuntar solo a los comercios grandes -como supermercados e hipermercados- pero desde que se decidió modificar la ley de abastecimiento e incluir a todos los comercios en ella -también a los mercados de pequeñas dimensiones- pasaron de tener que fiscalizar 300 a 10.000 comercios. Esto hace imposible cumplir con el seguimiento de todos ellos con recursos propios de las oficinas de fiscalización.

Qué pasa con los municipios

Cortez manifestó, además, que cuando entraron en vigencia programas anteriores, la provincia sacó un decreto para que cada comuna realizara el control de precios por su cuenta.

Sin embargo, esta disposición fue acatada solamente por Capital, Luján, Godoy Cruz, Las Heras y Malargüe. "El resto no hizo nada. Es puro show y eso es lo que le molesta al Gobierno de Mendoza".