Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco en abril 2026

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Plazo fijo en dólares: el cambio en el Banco Nación

Hasta hace semanas, el Banco Nación se mostraba como la entidad más seductora a la hora de invertir en un plazo fijo en dólares. Lo hacía con una tasa de rendimiento anual del 2,50%, lo que le permitía ser el banco que ofrecía el porcentaje más alto.

Esto último no ha cambiado, pero ha sido porque los demás bancos ofrecen una tasa de interés mucho menor para este tipo de inversiones. Pero, el Banco Nación lo que sí modificó fue su propio porcentaje de ganancia para los clientes que apuesten por el plazo fijo en dólares y lo disminuyó desde un 2,50% a un 2% anual.

No es el único cambio, ya que si la operación se hiciera desde una sucursal, entonces el plazo fijo en dólares solamente pagaría un 0,75% anual.

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Las tasas de plazo fijo en dólares que ofrece cada banco

Más allá del Banco Nación, el resto de las entidades bancarias también ofrece plazos fijos en dólares, aunque el rendimiento es mucho menor. Estas son las tasas que ofrecen en la actualidad: