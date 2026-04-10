El Banco Nación, al igual que otros bancos, hizo una importante modificación en su política sobre el plazo fijo en dólares y cambió el rendimiento, disminuyendo las ganancias que pueden ganar los ahorristas con su dinero.
Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco en abril 2026
El Banco Nación modificó la tasa de interés del plazo fijo en dólares y los ahorristas terminaron perdiendo en ese reacomodo
El plazo fijo en dólares es una de las principales inversiones entre los ahorristas, debido al poco riesgo que conlleva y a la facilidad que existe para realizar uno de estos depósitos a 30, 60 o más días.
En el caso del Banco Nación, este se ha venido distinguiendo por ser la entidad que más ganancias le daba a sus clientes. Si bien, esto sigue así, también es cierto que decidió disminuir este rendimiento en un 20%, lo que provoca que los ahorristas generen menos ganancias con este tipo de inversiones.
Plazo fijo en dólares: el cambio en el Banco Nación
Hasta hace semanas, el Banco Nación se mostraba como la entidad más seductora a la hora de invertir en un plazo fijo en dólares. Lo hacía con una tasa de rendimiento anual del 2,50%, lo que le permitía ser el banco que ofrecía el porcentaje más alto.
Esto último no ha cambiado, pero ha sido porque los demás bancos ofrecen una tasa de interés mucho menor para este tipo de inversiones. Pero, el Banco Nación lo que sí modificó fue su propio porcentaje de ganancia para los clientes que apuesten por el plazo fijo en dólares y lo disminuyó desde un 2,50% a un 2% anual.
No es el único cambio, ya que si la operación se hiciera desde una sucursal, entonces el plazo fijo en dólares solamente pagaría un 0,75% anual.
Las tasas de plazo fijo en dólares que ofrece cada banco
Más allá del Banco Nación, el resto de las entidades bancarias también ofrece plazos fijos en dólares, aunque el rendimiento es mucho menor. Estas son las tasas que ofrecen en la actualidad:
- Banco Nación (BNA) 2,00%
- Banco Provincia 1,50%
- BBVA Argentina 1,35%
- Banco Ciudad 0,10%
- Santander Argentina 0,05%
- Banco Galicia 1,255%
- Banco Macro 1,75%
- ICBC Argentina 0,05%
- Banco Hipotecario 1,25%
- Banco Credicoop 0,05%