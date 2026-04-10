Petróleo: las claves para entender por qué el Estrecho de Ormuz es crucial para el mundo entero

Israel abatió a Alireza Tangsiri, jefe naval iraní clave en el estrecho de Ormuz El Estrecho de Ormuz, clave.

Pero más allá de su valor geográfico, su importancia radica en que es la única vía marítima para transportar petróleo desde los países del Golfo, donde se concentran grandes reservas hacia el resto del mundo.

De hecho, para ordenar el tránsito fluido y evitar colisiones, se establecieron dos carriles de navegación de hasta 3 kilómetros de ancho cada uno, utilizados por buques petroleros y cargueros.

El Estrecho de Ormuz, el petróleo y los actores claves en la región

El estrecho está bajo la influencia directa de Irán, al norte, y Omán, al sur. La posición iraní le otorga un rol central en el control del paso, respaldado por su capacidad militar en la zona.

Además, varios países dependen de esta ruta para exportar crudo, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Catar e Irak.

estrecho de ormuz Una buena parte del petróleo mundial pasa por el Estrecho de Ormuz.

A nivel global y con el conflicto activo, potencias como Estados Unidos y China siguen de cerca lo que ocurre en la región por su impacto en el comercio internacional.

Qué pasaría si se interrumpe el tránsito en el Estrecho de Ormuz

Un bloqueo del Estrecho de Ormuz, incluso por un solo día, tiene consecuencias inmediatas en la economía global. La interrupción del flujo de petróleo afecta a múltiples industrias que dependen de este recurso para poder operar.

Además, impactar directamente en el transporte y en los mercados energéticos, generando posibles subas de precios y problemas de abastecimiento en distintas regiones del mundo, incluso Latinoamérica.

Por su rol como principal vía de salida del petróleo del Golfo, el Estrecho de Ormuz se mantiene como un punto crítico cuya estabilidad resulta clave para el equilibrio económico internacional.