El Estrecho de Ormuz, tan mencionado por estos días en relación al conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel, es uno de los puntos más estratégicos del planeta con el petróleo como gran protagonista y sujeto a cambios en el precio del barril de manera constante.
Petróleo: las claves para entender por qué el Estrecho de Ormuz es crucial para el mundo entero
En pleno conflicto entre Estados Unidos e Irán circulan por este paso marítimo cerca del 20% del petróleo crudo global, unos 21 millones de barriles diarios
Ubicado entre Irán y Omán, este angosto paso marítimo concentra una parte sustancial del comercio energético mundial. Se estima que por allí circula aproximadamente el 20% del petróleo que se comercializa a nivel global, lo que equivale a unos 21 millones de barriles diarios.
¿Qué es un estrecho? Desde el punto de vista geográfico, un estrecho es un canal natural que conecta dos cuerpos de agua. En este caso, el paso une el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, que a su vez se conecta con el Mar Arábigo y el océano Índico. En su tramo más angosto, el Estrecho de Ormuz tiene apenas 33 kilómetros de ancho.
Pero más allá de su valor geográfico, su importancia radica en que es la única vía marítima para transportar petróleo desde los países del Golfo, donde se concentran grandes reservas hacia el resto del mundo.
De hecho, para ordenar el tránsito fluido y evitar colisiones, se establecieron dos carriles de navegación de hasta 3 kilómetros de ancho cada uno, utilizados por buques petroleros y cargueros.
El Estrecho de Ormuz, el petróleo y los actores claves en la región
El estrecho está bajo la influencia directa de Irán, al norte, y Omán, al sur. La posición iraní le otorga un rol central en el control del paso, respaldado por su capacidad militar en la zona.
Además, varios países dependen de esta ruta para exportar crudo, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Catar e Irak.
A nivel global y con el conflicto activo, potencias como Estados Unidos y China siguen de cerca lo que ocurre en la región por su impacto en el comercio internacional.
Qué pasaría si se interrumpe el tránsito en el Estrecho de Ormuz
Un bloqueo del Estrecho de Ormuz, incluso por un solo día, tiene consecuencias inmediatas en la economía global. La interrupción del flujo de petróleo afecta a múltiples industrias que dependen de este recurso para poder operar.
Además, impactar directamente en el transporte y en los mercados energéticos, generando posibles subas de precios y problemas de abastecimiento en distintas regiones del mundo, incluso Latinoamérica.
Por su rol como principal vía de salida del petróleo del Golfo, el Estrecho de Ormuz se mantiene como un punto crítico cuya estabilidad resulta clave para el equilibrio económico internacional.