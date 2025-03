Paritaria vitivinícola: Foeva, bodegas y productores acordaron un incremento del 12%

Técnicos de bodega.jpg Los salarios de trabajadores de bodega resultaron más favorecidos con la primera paritaria del 2025

Con todo, hay un dato comparativo que sirve para darle dimensión: el convenio de la vitivinicultura queda hasta 2 puntos porcentuales debajo del aumento a los estatales.

La negociación, a diferencia de otros años, había comenzado con el precio del tacho de uva, variable que normalmente queda supeditada a los ingresos. Pero esta vez fue al revés, casi por imperio de las circunstancias en una temporada con mucha uva y números inciertos en cuanto a retribuciones.

Tacho de uva, el punto de partida (y de llegada)

"Las cámaras empresarias quisieron acordar sólo el convenio de bodega y dejar afuera a trabajadores de viña con el argumento del granizo, que no hay precio para la uva.... Una locura. Logramos este acuerdo con el compromiso de sentarnos de nuevo a discutir los salarios a mitad de año", señaló Juan Carlos Aguirre, secretario gremial de Foeva.

Hay que remontarse a diciembre para entender de dónde viene la negociación por los salarios del sector vitivinícola. Es que el último tramo de la paritaria 2024 contemplaba otra actualización trimestral (diciembre-febrero), que quedó en la nada.

Fue un indicio de quiebre que terminó concretándose. Es que por primera vez, ante la inédita propuesta final de las cámaras y el rechazo indeclinable del sindicato, la paritaria vitivinícola 2024 cerró sin actualización.

El nuevo punto de partida fue un tacho de uva por el que las bodegas pagaron $300 durante la cosecha 2024. Y Foeva se proponía mejorar sustancialmente, por lo que en principio la vara, como casi en cualquier negociación, se puso alta.

Y si bien la pretensión inicial fue de $800, el acuerdo final fue por algo más del 80% interanual: así el sector aceptó no liquidar el tacho por debajo de los $550 este año.

Para Emiliano Palazzo, de la Federación de Cámaras Vitivinícolas, el aumento acordado "no es descabellado, sí que la uva valga lo mismo, o menos, que el año anterior". A su criterio esas condiciones lo vuelven dificultoso.

Para arrancar la cosecha de uva, los obreros vitivinícolas reclamarán una suba del 27% y $1,65 para el tacho. La pretensión inicial del sector era de $800 por tacho de uva.

Salarios: de nada al 12% en cuotas

"Desde que tengo memoria se han firmado acuerdos salariales que la mayoría de productores y bodegueros no podrían pagar, sin que signifique que el trabajador de viña y bodega no lo merezca. Lo que termina resultando es que quien puede lo cumple y quien no, no toma personal nuevo o despide personal, o contrata de manera informal. Pasa cuando se introducen valores que dados los magros márgenes, a veces negativos no se pueden cumplir", se explayó Palazzo.

La negociación se había roto en enero, y las asambleas frente a algunas bodegas caldearon un poco más los ánimos. Con el nuevo año el tono de la discusión no bajó, y tuvieron que pasar 7 reuniones entre las cámaras y el gremio hasta que finalmente hubo "fumata blanca" en torno al 12%, a partir de una inflación proyectada por debajo del 2,5% mensual que dejó febrero.

Ante la falta de una perspectiva superadora, las partes se dieron la mano por ese 12% en cuotas. Un esquema en torno al 4% bimestral para bodega, y 2% mensual para viña, lo que llevará el salario básico para viña apenas por encima de los $600 mil a mitad de año. Y cercano a los $700 mil para el operario de bodega.

Claro, eso será recién para agosto, ya que esos porcentajes se liquidarán como sumas no remunerativas.

Con todo, la paritaria se reabrirá pasado el primer semestre del 2025. La próxima parada, en octavo mes del año, promete ser tan difícil como la que acaba de pasar.