Nación oficializó el fin de los aportes obligatorios de las empresas a la cámaras empresariales

El texto aclara que esta práctica no tiene sustento legal y que, por lo tanto, las cámaras no pueden exigir pagos compulsivos a quienes no son parte de sus estructuras.

Mientras que el decreto aclara que estos pagos, desde ahora, sólo podrán realizarse de manera voluntaria, sin imposición legal.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya había comenzado el año pasado a “negociar” con la CAME y con la Cámara Argentina de Comercio (CAC) la eliminación gradual de estos aportes.

La decisión apunta a agilizar la vida de las empresas, quitando intermediarios y aportes compulsivos, resaltaron desde el gobierno nacional.

Aportes de las empresas a cámaras empresariales

En síntesis:

Los puntos principales del decreto