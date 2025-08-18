Inicio Economía Centrales hidroeléctricas
Nación concretó la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue

Las 4 centrales hidroeléctricas del Comahue están ubicadas en Neuquén y Río Negro. Hubo meses de negociaciones con las provincias

Piedra del Águila

Piedra del Águila, una de las centrales hidroeléctricas que serán privatizadas.

Nación privatizó 4 centrales hidroeléctricas del Comahue, ubicadas en Neuquén y Río Negro tras meses de negociaciones con las provincias.

Durante la gestión del anterior gobierno, se había prorrogado en siete oportunidades la operación de las represas-centrales hidroeléctricas.

Tras el decreto del Ejecutivo nacional se oficializó el llamado a licitación para la operación de las centrales por un período de 30 años y se espera recaudar unos US$500 millones.

Central hidroelectrica El Chocon.jpg
La central hidroeléctrica El Chocón, en la Patagonia, fue privatizada y se realizó el llamado a licitación.

El llamado internacional fue para la licitación de las sociedades de centrales hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, represas que representan el 10% de la generación de energía de todo el país.

El gobierno de Neuquén informó: “En el acuerdo con Neuquén y Río Negro, el Ejecutivo nacional reconoció a las provincias como propietarias del agua que atraviesa sus territorios e incorporó condiciones reclamadas desde hace más de 30 años”.

Entre las provincias y la Nación acordaron criterios para la distribución de regalías sobre el total de los ingresos por la generación eléctrica y un canon específico por el uso del agua; como también los plazos para realizar estudios técnicos y obras de seguridad ante crecidas, con compromisos de las concesionarias en materia de información hidrometeorológica y medidas preventivas.

Mendoza – Complejo Hidroelectrico Los Nihuiles – 2006
El complejo hidroeléctrico Los Nihuiles en Mendoza.

La importancia de las centrales hidroeléctricas

Las centrales hidroeléctricas son claves por su producción limpia y menor costo operativo en comparación con las centrales térmicas. En Mendoza se destaca la central hidroeléctrica de Los Nihuiles cuya concesión a Hinisa fue prorrogada por un año tras la ley de declaración de emergencia, por 14 meses, a raíz de una intensa tormenta que la dejó fuera de servicio varios días.

