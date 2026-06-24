Morgan Stanley no recategorizó a Argentina y los fondos de inversión se ven todavía lejos

Los mercados miran con más atención a los mercados emergentes que a los standalone. Imagen ilustrativa.

MSCI comunicó su evaluación en el Global Market Accessibility Review, el informe en el que analiza las condiciones de acceso a los mercados financieros de distintos países. Las conclusiones de la compañía son seguidas de cerca por bancos, administradoras de activos y fondos de inversión, ya que una reclasificación puede modificar el destino de importantes flujos de capital.

La noticia llegó después de que Fitch y S&P mejoraran la calificación crediticia de Argentina, decisiones que habían fortalecido el optimismo sobre los activos locales. El mercado también mantiene expectativas ante una eventual revisión de Moody’s.

Las trabas que mantienen a Argentina como mercado standalone

La permanencia de Argentina en la categoría standalone no depende solamente de la evolución reciente de los bonos, las acciones o el riesgo país. MSCI utiliza una evaluación más amplia, basada en el desarrollo económico, el tamaño y la liquidez del mercado y, principalmente, las facilidades que encuentran los inversores extranjeros para operar.

En ese último punto persisten las mayores objeciones.

La firma considera que todavía existen dificultades para ingresar capitales, acceder al mercado cambiario, retirar ganancias y repatriar fondos. También analiza si un inversor internacional puede comprar y vender activos locales, cubrir sus posiciones y replicar una cartera sin restricciones ni costos extraordinarios.

Aunque Argentina mostró una recuperación financiera durante los últimos meses, esas mejoras todavía no fueron suficientes para despejar las dudas sobre la movilidad de los capitales y la estabilidad de las reglas.

En su revisión, MSCI resolvió promover a Bulgaria desde la categoría standalone hacia la de mercado de frontera. Además, mantuvo bajo observación a Indonesia, Turquía, Bangladesh, Corea del Sur y Grecia.

Argentina, en cambio, no fue incluida entre los países sujetos a una posible modificación ni se abrió una consulta para revisar su clasificación. Esto significa que, por el momento, seguirá fuera tanto del índice de mercados de frontera como del de emergentes.

Morgan Stanley considera que Argentina todavía tiene objetivos que cumplir para ser considerado un mercado emergente. Imagen ilustrativa.

El antecedente de la Argentina como mercado emergente

El país fue reclasificado como mercado emergente en 2018, cuando existía un régimen cambiario más abierto y menores restricciones para el movimiento de capitales. La incorporación efectiva al índice se produjo en 2019.

Sin embargo, esa condición duró poco. En 2021, MSCI excluyó nuevamente a Argentina debido al endurecimiento de los controles cambiarios y la imposibilidad de que los inversores extranjeros retiraran sus fondos con normalidad.

Desde entonces, el mercado argentino permanece dentro del segmento standalone. La clasificación fue revisada hace un año, pero tampoco en aquella oportunidad se produjeron cambios.

Para los analistas, la decisión conocida este martes era previsible, aunque podría afectar el ingreso de inversiones de cartera dirigidas a acciones argentinas.