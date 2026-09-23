La minería empieza a abrir nuevas oportunidades laborales en Mendoza y San Juan. En los últimos días aparecen ofertas para profesionales, técnicos y trabajadores con distintos perfiles vinculados a una industria que busca sumar personal.
Minería y trabajo: buscan personal en Mendoza y San Juan para cubrir nuevos puestos
Hay oportunidades para ingenieros, técnicos, especialistas y operadores. Qué perfiles buscan hoy las empresas vinculadas a la minería
En Mendoza, por ejemplo, se busca un ingeniero hidrogeólogo, mientras que también hay búsquedas para perfiles de geoquímica, hidrogeología e ingeniería geotécnica. Hay otras oportunidades para técnicos de mantenimiento y de Higiene y Seguridad, además de puestos vinculados a compras, almacenes y laboratorio.
En San Juan, donde la actividad minera tiene proyectos de mayor desarrollo, se multiplican las alternativas. Entre las búsquedas vigentes aparecen un supervisor de terreno, con régimen 14x14, un especialista en soluciones de filtración, técnicos de servicio y puestos vinculados al desarrollo de negocios. También hay búsquedas para operadores de equipos de mina en proyectos de gran escala.
¿Qué tienen en común muchas de estas propuestas? Que la minería necesita mucho más que profesionales específicos del sector: también requiere técnicos, especialistas en seguridad, mantenimiento, comunicación, ambiente, logística, compras y operaciones. Las ofertas cambian rápidamente, por eso conviene revisar las vigentes en páginas de las empresas, plataformas de talento minero y los portales de empleo al menos una vez por semana.