Minería y trabajo: buscan personal en Mendoza y San Juan para cubrir nuevos puestos

En Mendoza, por ejemplo, se busca un ingeniero hidrogeólogo, mientras que también hay búsquedas para perfiles de geoquímica, hidrogeología e ingeniería geotécnica. Hay otras oportunidades para técnicos de mantenimiento y de Higiene y Seguridad, además de puestos vinculados a compras, almacenes y laboratorio.

En San Juan, donde la actividad minera tiene proyectos de mayor desarrollo, se multiplican las alternativas. Entre las búsquedas vigentes aparecen un supervisor de terreno, con régimen 14x14, un especialista en soluciones de filtración, técnicos de servicio y puestos vinculados al desarrollo de negocios. También hay búsquedas para operadores de equipos de mina en proyectos de gran escala.