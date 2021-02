"El producto Asignación Universal será denominado UVHI y por el mismo se remitirá mensualmente una liquidación principal, a la cual podrán sumarse una o más complementarias", establece la norma.

Lo que se cobra en sí es la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Familiar por Hijo pero se verá acreditada en el resumen no como AUH sino como UVHI o como ANSES SUAF/UVHI.

El monto de la UVHI será el que la persona perciba por AUH, que puede variar según la zona de residencia. Puede ir con la nueva actualización de montos de Asignaciones Familiares de $3.717 a $4.833.

El primer monto es el general, que también se aplica a Asignación por Embarazo y a SUAF. De esa suma, cada beneficiario cobra el 80% todos los meses y se retiene el 20% hasta fin de año cuando se paga un acumulado por la Libreta AUH.

En tanto, hay otros beneficiarios cuya AUH es de $4.833. Esto se debe al lugar en el que viven: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.

El monto del ANSES SUAF/UVHI dependerá también de la zona de residencia: van de $3.171 a $8.020.

Zonas y montos oficiales

Cómo inscribirse en UVHI

Nuevos beneficiarios de Asignación Universal por Hijo fueron incorporados al cambiar los requisitos de acceso a AUH.

En general no hay una inscripción, si no que si los datos están ingresados a la ANSES, la persona empieza a cobrar la asignación de manera automática. Sin embargo, es probable que los datos no estén actualizados o ingresados y en esos casos sí será necesario hacer el trámite en la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Lo primero que hay que hacer es consultar en el apartado Fecha de cobro de la web anses.gob.ar. Si figura un lugar y fecha de pago es porque ya está en el padrón de AUH.

Luego, revisar si en MI ANSES están los datos personales y vínculos familiares (hijos y pareja) actualizados.

Y si nada de esto es así, hay que presentar la documentación y asesorarse a través de Atención Virtual: Asesoramiento > Actualización de datos personales o del grupo familiar.

Para el cobro de la Asignación Familiar por Hijo, en tanto, se precisa ser:

Trabajadores en relación de dependencia. (Sistema Único de Asignaciones Familiares - SUAF)

Trabajadores monotributistas.

Trabajadores de temporada con reserva de puesto de trabajo.

Trabajadores que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadores que cobren la Prestación por Desempleo.

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Jubilados y pensionados.

Cuándo cobro AUH y SUAF

La ANSES confirmó el calendario de pago de febrero. El mismo inicia el 10 para titulares de Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: