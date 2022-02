Mendoza será sede de un evento gastronómico inédito en Casa Vigil

“Cada persona que nos visite será “el Dante” y recorrerá los círculos del infierno y purgatorio hasta finalizar en una cena en el paraíso”, adelantó el chef Iván Azar, sobre esta novedosa propuesta.

El objetivo de este ciclo es poner en lo más alto la gastronomía local compartiendo cocina con los mejores exponentes de Latinoamérica y Argentina, mostrando la amplia gama de productos autóctonos que la provincia ofrece.

“Mendoza es un núcleo gastronómico que está creciendo muy fuerte, las bodegas en esta época están llenas, y es hermoso que pase algo así, siempre poniendo en valor los productos de Mendoza y que están en estación”, destacó Azar, cocinero nacido en Capital Federal, donde trabajó en los principales restoranes de Buenos Aires. “Llegué hace seis años a Mendoza, y me enamoré de sus productos, trabajé en algunos restoranes y desde julio estoy a cargo de la cocina en Casa Vigil de Chachingo”.

Un mendocino al frente de uno de los mejores restoranes argentinos

En esta ocasión, el chef invitado para el ciclo de Casa Vigil es Pedro Bargero, mendocino, y hoy al frente de una de las principales cocinas del país, en restorán Chila de Puerto Mader, Buenos Aires.

“Cuando Ale Vigil me convocó para que hagamos este evento, desde el arranque me gustó la idea. Me entusiasma mucho hacer algo totalmente innovador, diferente a lo que está visto en Argentina”, señaló.

BARGERO.JPG

Sobre el evento del próximo martes, adelantó “va a ser una cena performática, basada en la Divina Comedia, donde todos los comensales van a pasar por diferentes situaciones, emociones, sensaciones no sólo con la comida sino con el entorno, y con toda la experiencia que vamos a plantear a lo largo de cuatro horas”.

“La gente, mientras esté comiendo, estará siendo estimulada con sonido, texturas, humo, frío, calor. Para mí es un evento donde el vino y la gastronomía se van a combinar, y vamos a presentar una nueva forma de concebir los eventos gastronómicos”, destacó.

Pedro acumula más de los 32 años que acusa su documento. Fue pasante, panadero, ayudante de cocina. Viajó por Europa y se capacitó en Brasil. Fue y volvió para volver a irse y regresar. Lo hizo en 7 años, sin saber que el fracaso en la Facultad de Agronomía lo llevaría al éxito en la cocina de Chila, en Puerto Madero, un clásico de Buenos Aires, posicionado en el puesto n° 26 entre los mejores 50 de América Latina.

Bargero celebra haberse capacitado en otros restaurantes, fuera de su país: The Bue Trainers, La Bourgogne Punta del Este; Chila, con Nardelli; el célebre DOM, de Sao Paulo y Mirazur, de Mauro Colagreco. "Es fundamental para cualquier cocinero poder viajar, conocer diferentes culturas, sabores, aromas y maneras de ver las culturas gastronómicas. Lo que me llevé de Europa, más allá de ir a cocinar, es su cultura gastronómica. Donde gente que no es gastronómica sabe de vinos, de quesos, de regiones", dijo.