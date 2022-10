Mendoza Emprende 2.0: 47 emprendedores recibirán financiamiento para sus proyectos

“Estamos muy satisfechos con la convocatoria. Recibimos 174 propuestas que fueron evaluadas y analizadas. Luego se realizó un orden de mérito de acuerdo con el puntaje obtenido en la evaluación, conformando un ranking de 47 proyectos ganadores”, añadió la funcionaria.

La iniciativa permitirá otorgar aportes no reembolsables (ANR), en pesos argentinos, de hasta US$ 15.000, a quienes desarrollaron proyectos de base tecnológica, vinculados a actividades agropecuarias, industriales, comerciales, productivas de base no agropecuaria, turísticas, mineras, de servicios a la producción y otros servicios. Los proyectos deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres meses.

Por su parte, el titular de la cartera económica, Enrique Vaquié, agregó que “Mendoza Emprende 2.0 se presenta en línea con la necesidad de apoyar un sector que tiene, en la provincia, la mayor tasa de crecimiento de empleo tecnológico del país, que posee además salarios 60% por arriba de la media provincial. Es un sector en el que venimos haciendo foco con políticas específicas de fomento a la industria y formación de programadores. En cuatro años, la actividad creció 70%, a razón de 15% anual, una tasa de crecimiento que no posee ningún otro sector económico”.

Sobre los ganadores

Los dos proyectos con mayor puntaje en el orden de mérito de toda la Provincia de Mendoza fueron incubados por el IDR.

El primer lugar en la escala de elegibilidad fue del proyecto de Agrojusto SAS, plataforma de comercio justo y capacitación, quienes utilizarán este ANR para escalar la Plataforma Agrojusto en LATAM .

En segundo lugar se encuentra otro proyecto incubado por IDR. Se trata del proyecto de Oscar Irusta de Agrovants, sobre fumigación de cultivos con drones, quienes utilizarán los fondos para aumentar su flota de drones con fines agrícolas y de esta forma, escalar la prestación de servicios de Agtech 4.0 en la agricultura y vitivinicultura de Mendoza.

Incubado por Agilmentor se encuentra la emprendedora María Eugenia Quinteros Bittar. Su iniciativa es el desarrollo de un software en plataforma web para la automatización de la información e inteligencia analítica de los planes de negocios diseñados por emprendedores, startups y pymes.

Otro de los proyectos ganadores es el de Fernando Fucci, quien propuso generar biocombustible a partir de los desechos de la industria maderera y de este modo ampliar la oferta de energías renovables en la provincia, mediante la producción y comercialización de pellets.

Incubado por Empresas Ciudad de Mendoza se encuentra Maderas Plásticas Mendoza SAS, que produce postes y perfiles de plástico 100 % reciclado. Su proyecto busca el escalonamiento en áreas de molienda, mezcla y extrusión.

Desde Junín se seleccionó a Juan Francisco Llado, que busca crear una plataforma de servicios de salud.

También de la zona Este proviene el proyecto de Valeria Alemanno. Los fondos se destinarán a la compra de trampas cámaras remotas, para validar el proceso productivo de identificación de insectos que demandan los sectores vitivinícolas para acompañar sus procesos de sustentabilidad.

