Martín Luchetti, el joven chef mendocino que pasó por las mejores cocinas y hoy dirige un nuevo restó en Godoy Cruz

Con todos esos antecedentes, regresó a Mendoza para dirigir la cocina de un nuevo restorán.

MARTIN2.JPG

Su experiencia laboral

“Yo llegué a Buenos Aires gracias a mi amigo, Darío Seco. Había estado con él en Mendoza. Un día decidí irme a la gran Ciudad para hacer un cambio de vida y de rutina. Tomé la decisión de irme de un día para el otro, tuve una entrevista con Donato De Santis en la cual no quedé. Pero eso me impulsó a ir a la Capital Federal y quedarme allá. Posteriormente junto a mi amigo, estuvimos en un restorán y finalmente llegamos al Hyatt. Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido a nivel gastronómico”, comentó.

Su función en Palacio Duhau al comienzo era la de ayudante de cocina, en la parte de guarniciones que según sus propias palabras, es la que “más” movimiento tiene -tenía que hacer puré y guarniciones de carne, entre otras acciones-, para después pasar por entradas y terminar en el sector de carnes (es la persona que maneja los tiempos de cocina).

“También me desempeñe en la cava de quesos con la que cuenta el hotel”, destacó.

“Yo creo que en Mendoza hoy en día tenemos un nivel gastronómico increíble. Hay muchísimas cosas lindas que se están haciendo. Tenemos un lindo polo gastronómico. Cómo provincia podemos mostrar todo lo bueno que contamos acá”, destacó.

El proyecto del restorán Auténtico en manos de Martín Luchetti

Luchetti relató la propuesta que desarrolla en Auténtico. “Se busca tener una cocina auténtica, de raíces y de productores. Queremos cuidar mucho el producto como así también el servicio. En que la gente que venga a comer acá pueda disfrutar de un desayuno, almuerzo, mediatarde o cena. Buscamos que todos tengan lugar acá”, aseveró.

Precisó que también cuentan con platos veganos, vegetarianos, sin TACC. Están abiertos desde las 9 hasta las 24, hay que tener en cuenta que los días lunes están abiertos solo de tarde. El día 28 de enero fue la inauguración de este complejo gastronómico que tiene una capacidad de 90 personas sentadas.

“Tenemos dos sectores diferentes como es la parte de afuera, donde uno puede tomar un café o sentarse a almorzar tranquilamente si el día está lindo. En la parte de adentro se puede desayunar, hay unos sillones confortables y la superior en el primer piso está la barra hecha a medida. Arriba está todo hecho a medida para que puedas disfrutar de una cena mucho más tranquila y con buena música”, subrayó.

Martín justificó que el salir a comer, no es solamente degustar un plato para “llenarse” y hoy en día las personas están en la búsqueda de encontrar sabores, hallar cosas distintas.