Luis Caputo en el foro del CEM: "No habrá devaluación y llegarán fondos frescos"

luis caputo cem empresarios1.jpg Luis Caputo, el primer ministro de Economía de Nación en participar del foro de Inversiones y Negocios del CEM. Foto: Nicolás Rios

Y esto, dijo en el foro del CEM, "tiene que ser lo más importante para los inversores. Que el Presidente diga en un año electoral que no se va a mover de su rumbo, no tiene que pasar desaparcibido".

El pedido de Luis Caputo a los empresarios

"Hay que empezar a eficientizar las empresas. Ofrecer mejores productos a menor precio", dijo el ministro Luis Caputo ante los empresarios presentes en el foro del CEM.

Y agregó: "A nivel empresario hay que aplicar lo mismo que estamos aplicando a nivel país. Los retornos no pueden ser los mismos que en el pasado, porque en un país que empieza a estar macrieconomicamente ordenado, hay que entender que lo que se necesita es mayor inversión".

En este nuevo esquema, un camino de competencia, "habrá ganadores y perdedores".

Luis Caputo apuntó contra los precios

"Hoy, algunos precios están caros en dólares pero la solución no es devaluar sino que bajen. Y eso se hace con menos impuestos y con mas competencia", dijo el ministro de Economía.

Desde el Estado, dijo, "por lo pronto tenemos que bajar la carga impositiva pero también el sector privado tiene que concientizarse de que estamos en un modelo diferente. Y en ese modelo la gente tiene que verse beneficiada con mejores precios".

luis caputo cem empresarios 2.jpg A sala llena en el Hilton disertó Luis Caputo en la apertura del sexto foro de Inversiones y Negocios de Mendoza. Foto: Nicolás Rios

El acuerdo con el FMI y salida del cepo

"No va a haber devaluación y habrá fondos frescos", dijo Luis Caputo. "El préstamo del Fondo servirá para recomprar deuda del propio Tesoro. Va a cancelar deuda contra el Banco Central y la va a reemplazar por dólares que respaldarán los pasivos del Central. Es un paso hacia salir del cepo", profundizó.

Sobre la firma del acuerdo, Luis Caputo adelantó que se hará en el primer cuatrimestre, es decir antes de que finalice abril. "Estará pasando en estas semanas", dijo.

El tipo de cambio, según Luis Caputo

"En algunos meses van a faltar pesos y la moneda fuerte va a ser el peso", prometió el ministro en Mendoza, "aunque parezca alocado".

Esto porque hay orden fiscal y no hay emisión. Entonces, dijo Luis Caputo, "no pasará nada con el tipo de cambio lo que hará que las empresas se puedan enfocar en sus propios negocios y no en el negocio financiero".