Los dólares financieros vuelven a cotizar por arriba del dólar blue

La brecha del dólar blue con el oficial se ubica por arriba del 20%.

En marzo el Banco Central vendió U$S 1.153 millones y las reservas brutas se ubican en U$S 25.025 millones.

Federico Furiase, director del BCRA, en diálogo con A24 dijo sobre las alzas del dólar que "esto es un escenario de volatilidad, no de corrida. No tiene que ver un problema de fundamentos porque hay superávit comercial, la cantidad de pesos está fija, el BCRA compró U$S 25.000 millones, la inflación está bajando y la economía se está recuperando".

El dólar y los mercados