Los bonos argentinos repuntan y el riesgo país perforó los 600 puntos

Expectativa por el acuerdo comercial con Estados Unidos

El repunte refleja el optimismo de los inversores ante la posibilidad de nuevas medidas oficiales sobre la deuda y las reservas. En su reciente visita a Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que el Gobierno avanzará en un plan de recompra de bonos soberanos, iniciativa que fue bien recibida por el mercado.

A las expectativas financieras también se suma la inminente comunicación de un acuerdo comercial con Estados Unidos, lo que alimenta el clima favorable.

En la Bolsa porteña, el índice MERVAL acompaña la tendencia positiva con un alza del 2,8%, motorizada principalmente por las acciones bancarias. En cambio, los ADRs argentinos en Wall Street muestran un inicio de jornada con mayoría de bajas.

El fortalecimiento de los bonos y la reducción del riesgo país consolidan la tendencia alcista que comenzó el 27 de octubre, impulsando el mejor desempeño financiero argentino en lo que va del año.