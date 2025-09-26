Los bancos cambiaron la tasa de interés para cada plazo fijo y encendieron una alarma en los ahorristas

plazo fijo en pesos, bancos, tasa de interes Los bancos cambiaron la tasa de interés para cada plazo fijo.

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

A la par del Banco Nación, los demás bancos también decidieron renovar sus plazos fijos con la misión de aspirar pesos para el mercado financiero y sacarlo de la calle. De esa manera, se quita algo de presión sobre la compra de dólares.

Estos son los porcentajes para cada plazo fijo a 30 días que están ofreciendo los bancos más importantes, según lo informado al Banco Central, en la actualidad:

Banco Nación: 36%

Santander Argentina: 35%

Galicia: 35,25%

Provincia de Buenos Aires: 34%

BBVA Argentina: 35%

Banco Macro: 41,5%

Banco Hipotecario: 43%

Banco Credicoop: 36%

ICBC Argentina: 43%

Banco Ciudad: 31%

plazo fijo pesos.webp Plazo fijo: las nuevas tasas de interés que paga cada banco.

Plazo fijo: cuánto se paga por $1.000.000 a 30 días

Con las tasas de interés actualizadas, cada banco entrega diferentes rendimientos. Pero, en caso, de que una persona tenga $1.000.000 y quiera realizar un depósito a plazo fijo por 30 días y elija el Banco Nación para ellos, entonces deberá saber que terminado ese plazo, habrá ganado un total de $29.589,04.

Hay que tener en cuenta que el plazo fijo en pesos hoy da mayores ganancias que el dólar, además tiene la ventaja que desde el principio, uno sabe cuánto se ganará con este tipo de depósitos.